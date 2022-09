Dan Petrescu acuză greşelile de arbitraj pentru înfrângerea CFR-ului cu Sivasspor: Cu VAR am fi câştigat

'Am dat gol valabil, dacă nu l-a văzut arbitrul, ce să facem? Şi am avut trei penalty-uri. La nivelul ăsta dacă nu există tehnologie şi nu există VAR ne merităm soarta să pierdem, asta e. Ce să le zic jucătorilor mei? 25 de şuturi pe poartă, adversarul a avut trei şuturi, şapte cornere, am dominat, am pasat... dacă arbitrul ne-a scos mingea din poartă, ce vină avem noi? Nu am ce să le reproşez la băieţi, au jucat, s-au dăruit, au atacat. Am întâlnit un adversar foarte bun, cu jucători numai de echipa naţională, doar unul sau doi nu erau. Un adversar valoros, dar ai noştri au făcut un meci bun în opinia mea şi meritam nu egal, meritam victoria, asta e clar. Dar ăsta este fotbalul, nu tot timpul câştigă echipa care joacă cel mai bine, am câştigat şi eu de multe ori meciuri când nu meritam.', a spus Dan Petrescu.

'Astăzi noi cu VAR am fi câştigat meciul ăsta'

'Mergem înainte, nu avem ce face. Dar, sincer, echipa CFR Cluj trebuia să câştige meciul ăsta. Uitaţi că VAR-ul, chiar dacă sunt tot timpul probleme cu el, ai nevoie de VAR. Astăzi noi cu VAR am fi câştigat meciul ăsta. Pe final de meci, când noi am ieşit să egalăm, au avut şi ei două ocazii. Noi am riscat să egalăm şi ne-am dus toţi în atac, nu mai eram o echipă compactă ca de obicei, dar până atunci a fost doar o echipă pe teren. Ei doar pe final au avut nişte ocazii. În prima repriză nu au ajuns la poartă', a declarat Dan Petrescu în conferinţa de presă de la finalul meciului.

Dan Petrescu a afirmat că nu vede un motiv pentru care şi-ar da demisia de la CFR Cluj, aşa cum i-au cerut suporterii la finalul partidei

'Eu nu am ce să vorbesc cu publicul, fiecare poate să zică ce vrea, eu nu am de ce să îmi dau demisia. Eu sunt la clubul ăsta de atâţia ani, muncesc, am un contract, vreau să îl respect. Dacă eu consider că nu mai sunt bun şi nu muncesc bine, atunci da. Dacă echipa nu ar juca, nu ar ajunge la poartă, poate m-aş gândi, dar în cazul ăsta eu nu mă gândesc la aşa ceva. Eu nu înţeleg motivul acestei demisii, pentru că echipa a avut rezultate foarte bune cu mine antrenor. Fiecare e liber în lumea asta să zică ce vrea', a spus Petrescu.

Referitor la situaţia din Grupa G a Europa Conference League, Petrescu a spus că Slavia Praga rămâne principala favorită la ocuparea primului loc la finalul acestei faze a competiţiei continentale.

'E clar că Slavia este favorita numărul 1 a grupei în continuare, dar noi trebuie să ne jucăm şansa noastră. E clar că astăzi am pierdut un meci pe care nu trebuia să-l pierdem, dar l-am pierdut nemeritat şi din greşeli de arbitraj şi din ghinion. Asta e clar', a mai spus antrenorul echipei clujene.

CFR Cluj a fost învinsă de formaţia turcă Sivasspor, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, într-un meci din Grupa G a Europa Conference League.

În celălalt meci al grupei, Slavia Praga a trecut de FC Ballkani cu 3-2. CFR Cluj, care ocupă ultimul loc în grupă, va juca pe 6 şi 13 octombrie cu Slavia Praga, în deplasare, respectiv acasă.

