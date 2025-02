Dan Diaconescu, condamnat la închisoare cu executare

Vezi și - Decizia instanței pentru cuplul Vicol - Ciorbă în dosarul ”Nordis”. Cine sunt judecătorii ÎCCJ care hotărăsc- Elena Barbu și Mihai Udroiu

Fostul patron al OTV Dan Diaconescu a primit condamnarea de opt ani şi patru luni de detenţie după contopirea a trei pedepse, iar hotărârea judecătorilor nu este definitivă, a transmis joi Judecătoria Constanţa.



"În baza (...), condamnă inculpatul D.C.D., ..., cercetat sub control judiciar, la pedeapsa închisorii de 5 (cinci) ani şi 9 (nouă) luni, pentru săvârşirea, în stare de recidivă postexecutorie, a infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată (2 acte materiale, faptă din jurul datei de 19.11.2020 şi din jurul datei de 22.11.2020, persoana vătămată Turceanu Alina). În baza (...), interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a comunica cu persoana vătămată T.A. (...) ori de a se apropia de aceasta, pe o durată de 3 ani, ce se execută după executarea pedepsei închisorii. (...) În baza (...), condamnă inculpatul D.C.D, la pedeapsa închisorii de 1 (un) an, pentru săvârşirea în stare de recidivă postexecutorie a infracţiunii de folosire a prostituţiei infantile în formă continuată (2 acte materiale, faptă din jurul datei de 20.09.2020 şi din jurul datei de 22.09.2020, persoană vătămată T.A.).

În baza (...), condamnă inculpatul D.C.D, la pedeapsa închisorii de 1 (un) an, pentru săvârşirea în stare de recidivă postexecutorie a infracţiunii de folosire a prostituţiei infantile în formă continuată (2 acte materiale, faptă din jurul datei de 15.08.2021 şi în jurul datei de 16.08.2021, persoană vătămată T.A.). (...) În baza (...), contopeşte cele trei pedepse, în sensul că aplică pedeapsa închisorii cea mai grea de 5 (cinci) ani şi 9 luni, la care adăugă o treime din totalul celorlalte pedepse (5 ani şi 9 luni, plus un an, plus un an, egal 7 ani şi 9 luni; o treime din 7 ani şi 9 luni, egal 2 ani şi 7 luni), respectiv 2 (doi) ani şi 7 (şapte) luni închisoare, pedeapsa rezultantă fiind închisoarea de 8 (opt) ani şi 4 (patru) luni, în regim de detenţie", reiese din soluţia pe scurt publicată de Judecătoria Constanţa.

Se menţine măsura controlului judiciar faţă de Dan Diaconescu





Potrivit sursei citate, instanţa de judecată menţine măsura controlului judiciar faţă de Dan Diaconescu şi scade din pedeapsă perioada reţinerii şi a arestului la domiciliu a acestuia.



"În temeiul (...), menţine măsura controlului judiciar, luată faţă de inculpatul D.C.D, urmând a fi verificată până la data de 12.04.2025. În temeiul (...), menţine obligaţiile impuse inculpatului prin încheierea nr. 235/13.04.2023, pronunţată de completul de judecători de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa, în dosarul penal nr. 9546/212/2023. În baza (...), deduce din pedeapsa rezultantă durata reţinerii, începând cu data de 07.04.2023, ora 00.10, şi până la data de 08.04.2023, ora 00.10, şi durată arestului la domiciliu, de la data de 07.04.2023 şi până la data de 13.04.2023, inclusiv", se mai spune în soluţia pe scurt a judecătorilor.

Decizia se poate ataca în termen de 10 zile





Sentinţa este cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanţa.

Prin rechizitoriul din 31 iulie 2023, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a dispus trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatului Diaconescu Dan Cristian, pentru pentru săvârşirea în stare de recidivă postexecutorie a infracţiunilor de act sexual cu un minor în formă continuată şi folosirea prostituţiei infantile în formă continuată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News