Cuvintele Stelei Popescu l-au determinat pe Dan Negru să refuze ”Te pui cu Blondele”: M-a luminat

Am refuzat să mai fac "Te pui cu Blondele" când Stela Popescu mi-a spus ca nu poți să evoluezi dacă-i umilești pe alții. Acu ' vreo doi ani, când mi s-a propus sa reiau emisiunea, mi-am amintit de vorba ei: "Doar prejudecata că blondele sunt proaste e o umilință, draga Dan". Când am re-construit formatul, nici prin cap nu mi-a trecut că umilesc o categorie de oameni. Stela m-a luminat. Oamenii buni aprind lumini, oamenii răi aprind incendii. "Blonda de la Cotroceni" e încă breaking news la noi. Dacă "vergeturile" domnului Buhnici au fost sancționate în online de publicitari atunci aceiași publicitari trebuie să judece cu aceeași măsură și televiziunea. E măsura civilizației! La noi, umilința e legalizată. Am învățat târziu că poți să strălucești și fără să stingi lumina altuia!” a dezvăluit Dan Negru pe Facebook.

La alegerile legislative din 2018, FDI a trebuit să se mulţumească cu puţin peste 4% din voturi, dar de atunci Meloni a reuşit să catalizeze în jurul său nemulţumirea şi frustrarea numeroşilor italieni care se declară copleşiţi de "dictatele" Bruxelles-ului, de viaţa scumpă şi de viitorul precar care îi aşteaptă pe copii.

Deviza ei este "Dumnezeu, patrie, familie", iar priorităţile sale vizează închiderea graniţelor pentru a proteja Italia de islamizare, renegocierea tratatelor europene pentru ca Italia să îşi recapete controlul asupra destinului său, lupta împotriva "lobby-urilor LGBT" şi a "iernii demografice" pe care o traversează ţara, unde vârstă medie este cea mai mare din ţările industrializate, cu puţin în urma Japoniei. Pe 6 octombrie 2016, a denunţat pe Facebook "înlocuirea etnică în curs în Italia", pe aceeaşi linie cu alte formaţiuni europene de extremă dreaptă.



"Meloni reprezintă un punct de referinţă pentru contestaţie, protest şi nemulţumire", notează Sofia Ventura, profesoară de ştiinţe politice la Universitatea din Bologna.



Meloni şi partidul său sunt urmaşii Mişcării Sociale Italiene (MSI), un partid neo-fascist creat după al doilea război mondial. La 19 ani declara pentru canalul France 3 că dictatorul Benito Mussolini a fost "un politician bun". Deşi trebuie să menajeze o parte din baza electorală care se identifică cu acest trecut, Meloni este conştientă că pentru a câştiga trebuie să mulţumească aripa moderată a familiei sale politice."Dacă aş fi fascistă, ar spune că sunt", s-a apărat ea într-un interviu recent acordat revistei britanice The Spectator.



Naraţiunea pe care o promovează este "contrazisă de fapte", estimează cotidianul de centru-stânga La Repubblica, care arată cu degetul către o parte a anturajului şi a bazei electorale a partidului, rămasă sensibilă faţă de rădăcinile sale.



Într-un exerciţiu desăvârşit de echilibristică, politiciana italiană recunoaşte şi astăzi că Mussolini "a realizat multe", imputându-i în acelaşi timp "erorile" comise: legile anti-evreieşti, intrarea în război, autoritarismul. În acelaşi timp, ţine să clarifice că în rândurile partidului "nu este loc pentru cei nostalgici faţă de f#scism, nici pentru rasism şi antis#mitism".

