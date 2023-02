Cutremur Turcia şi Siria. Val Vâlcu: În '77, ei au fost cei mai importanţi la intervenţii, şi poate ar fi fost şi azi. La noi, niciun primar nu a dat amenzi pentru asta

Turcia şi Siria au fost lovite de mai multe cutremure de peste 7 grade pe scara Richter. Echipe de salvatori din mai multe ţări, inclusiv din România, au fost trimise să ajute la scoaterea victimelor de sub dărâmături, după ce sute de blocuri s-au făcut una cu pământul. Jurnalistul Val Vâlcu a adus aminte de intervenţiile de la cutremurul din 1977 din România şi a spus cine au fost cei mai importanţi atunci.

Bilanţul victimelor seismului care a lovit luni Turcia şi Siria se ridică la peste 11.200 de morţi, potrivit celor mai recente cifre comunicate miercuri, transmit AFP şi Reuters.



În Turcia, numărul celor decedaţi a ajuns la 8.574, a anunţat preşedintele Recep Tayyip Erdogan, care s-a deplasat pentru prima oară în oraşul Kahramanmaras, epicentrul cutremurului.



În Siria, până acum au fost consemnate 2.662 de decese şi 5.000 de persoane rănite.



Potrivit lui Erdogan, 50.000 de persoane rănite au fost salvate în Turcia, la trei zile de la cutremur.



"Am avut dificultăţi la început cu aeroporturile şi pe şosele, însă astăzi merge mai bine şi va merge şi mai bine mâine", a spus preşedintele pentru a dezamorsa criticile, după ce mii de oameni se plâng de lipsa de resurse şi de reacţia lentă a autorităţilor, scrie Agerpres.

"Ei au fost cei mai importanţi în 77. Şi poate ar fi fost şi acum"

Invitat la România TV, jurnalistul Val Vâlcu a amintit de intervenţia după cutremurul din 1977 din România şi a arătat cine au fost cei mai importanţi atunci.

"Eu am două observaţii scurte. Din experienţa mea, ca martor la cutremurul din 77, e ceva ce cred că ar fi funcţionat şi aici. Am trimis mulţi salvatori, ei intervin. Cei mai importanţi atunci, însă, au fost minerii. Pentru că acum văd că în Turcia sunt multe utilaje care sapă de deasupra, încercând să ajungă la victimele aflate sub moloz. Ei bine, minerii în 77 au forat din lateral, au asigurat breşa pe care o făceau în molozul respectiv. A fost mai rapid. E drept că în 1977 era mai cald, nu erau -3 grade, ca acum în Turcia", a spus Vâlcu.

Critici la adresa autorităţilor din România. L-a dat exemplu pe Silviu Prigoană

"A doua observaţie pe care o am este exemplul lui Silviu Prigoană. El ne povestea că în criza imobiliară a cumpărat o casă în Florida şi a lăsat-o acolo. După 3-4 ani nu a mai găsit-o. S-a dus la primărie şi a întrebat unde e casa. I s-a spus aşa: e un gazon frumos acolo, iar aici aveţi nota de plată pentru demolare şi pentru că v-am udat gazonul.

Asta pentru că din clădire se desprindeau bucăţi din acoperiş. Ca urmare, primăria i-a făcut treaba, a pus în siguranţă perimetrul respectiv şi i-a dat nota de plată. La noi, niciun primar nu a dat amenzi cuiva că nu are asigurare de cutremur şi dezastre. Trebuie obligaţi proprietarii la asta. Mergi pe Calea Victoriei, pe bulevard, şi îţi cade un bloc în cap. Nu e normal. Altfel, oamenii vor să fie proprietari. Dar nu e obligatoriu să fii proprietar!", a concluzionat Val Vâlcu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.