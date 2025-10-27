€ 5.0848
Data actualizării: 23:50 27 Oct 2025 | Data publicării: 22:44 27 Oct 2025

Cutremur puternic, de suprafață, în Turcia, urmat de zeci de replici. Mai multe clădiri s-au prăbușit - Ultimele informații
Autor: Iulia Horovei

cutremur
 

Un cutremur puternic a avut loc, în această seară, în Turcia.

Peste 50 de replici. Clădiri prăbușite după seism

UPDATE: Potrivit celor mai recente informații, cel puțin trei clădiri locuite și un magazin s-au prăbușit în districtul Sındırgı, în Balıkesir. Clădirile afectate fuseseră anterior deteriorate de un cutremur produs în acest an. Până în prezent nu au fost raportate victime, iar autoritățile continuă evaluarea pagubelor, conform APnews.
 
Numărul replicilor a ajuns la 51, la ultima actualizare a informațiilor de către autoritățile turce.

Multiple replici înregistrate

UPDATE: Au fost înregistrate nu mai puțin de 46 de replici în urma cutremurului produs luni seară, în Turcia, cuprinse între 1,8-4,2 magnitudine.

Zeci de replici ale cutremurului

UPDATE: Seismul a fost urmat de 28 de replici cuprinse între 2,1-4,2 magnitudine până la ora scrierii acestui articol, potrivit autorităților de la Ankara.

Seism resimțit în mai multe zone ale țării, soldat cu pagube materiale

UPDATE: Din ultimele imagini publicate pe rețelele de socializare, cutremurul a cauzat mai multe pagube materiale. Câteva clădiri s-au prăbușit în zona epicentrului. Rămâne de văzut dacă vor fi raportate și victime.

 

Și președintele Recep Tayyip Erdogan a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, după cutremur: „Le transmit urările mele de bine cetățenilor noștri afectați de cutremurul produs în districtul Sındırgı din Balıkesir, resimțit și în provinciile din jur.

AFAD și celelalte instituții implicate desfășoară pe teren activități de inspecție și control cu mare atenție. Și noi urmărim îndeaproape desfășurarea evenimentelor. Fie ca Dumnezeu să ne ocrotească țara și poporul de orice fel de dezastru”, a declarat el, potrivit bianet.

Știre inițială

Un seism cu magnitudinea 6,1 a fost înregistrat luni în oraşul Sindirgi, din vestul Turciei, a anunţat Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), informează AFP, potrivit Agerpres.

Cutremurul, produs la ora 22:48 (19:48 GMT), a fost resimţit şi în numeroase alte oraşe din această parte a ţării, inclusiv la Istanbul şi Izmir, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit site-ului deprem.afad.gov.tr, au urmat nu mai puțin de 19 replici în ultimele ore.

