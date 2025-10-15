Cutremur neașteptat în nord-vestul țării: un seism de 4 grade a dat trezirea miercuri dimineață

Un cutremur mediu, cu magnitudinea 4 pe scara Richter, s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seism la mică adâncime, resimțit în mai multe localități

Potrivit INCDFP, cutremurul a avut loc la o adâncime de 5 kilometri, fiind localizat la 22 km sud-est de municipiul Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare şi 55 km nord de Zalău.

Din cauza adâncimii reduse, seismul ar fi putut fi simţit uşor în localităţile apropiate epicentrului, însă până în prezent nu au fost raportate pagube materiale sau victime.

13 cutremure în România, doar în luna octombrie

Cutremurul din judeţul Satu Mare este al 13-lea eveniment seismic înregistrat în luna octombrie pe teritoriul României.

Magnitudinile cutremurelor din această lună au fost cuprinse între 2 şi 4 pe scara Richter, potrivit datelor furnizate de INCDFP.

Seismele semnificative din 2024 și 2023

Cele mai puternice cutremure produse în România în acest an au avut magnitudinea 4,4 pe scara Richter. Primul a avut loc pe 13 februarie în judeţul Buzău, iar al doilea pe 11 mai în judeţul Vrancea, două dintre cele mai active zone seismice ale ţării.

În 2023, cel mai important cutremur înregistrat pe teritoriul României a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs pe 16 septembrie, tot în judeţul Buzău. Evenimentul de atunci a fost resimţit în mai multe regiuni ale ţării, inclusiv în Bucureşti.

Cutremurul de miercuri din Satu Mare readuce în atenţie activitatea seismică moderată din nord-vestul ţării, o zonă unde asemenea fenomene sunt mai rare comparativ cu regiunile Vrancea şi Buzău.