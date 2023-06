Cutremur în Arad. Au urmat mai multe replici. Seismologul Mihai Diaconescu arată diferența față de seismele din Gorj

Un cutremur cu magnitudinea de 5.2 grade pe scara Richter a avut loc marți seara în zona Arad. Seismologul Mihai Diaconescu a anunțat ulterior la Realitatea Plus că au urmat și patru replici ale cutremurului. Mai mult decât atât, specialistul a explicat o diferență importantă între seismele din Arad și cele din Gorj.

"Cutremurul a fost urmat de niște secvențe, în număr de 4, un cutremur de 2.1, 3.2, 1.5, 1.1. Adâncimea acestor cutremure e superficială, până în 10km, spre deosebire de secvență din Târgu Jiu care este între 12 și 20 de km", a explicat seismologul Mihai Diaconescu.

Cutremurul s-a produs în ziua de 06 Iunie 2023 la ora 20:26:51 (ora locală a României) în Crișana, Arad, la adâncimea de 6 km.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 20 km E de Arad, 50 km NE de Timișoara, 71 km SE de Bekescsaba, 95km N de Reșita.

Primarul Aradului a fost surprins în direct de cutremur

În timp ce se afla la radio, LaStradaTV, Călin Bibarț, primarul Aradului, a fost surprins de cutremur.

"Avem un cutremur între timp, sper că trece destul de repede. Iată-ne cum ne mișcăm", a spus moderatorul.

"Da, îl simțim bine aici, că suntem la etaj", a spus Călin Bibarț.

"Suntem la etajul 7. Vedem cum se mișcă microfoanele și toate. Cutremur în direct, 20:27 de minute, nu știm epicentrul, nu cunoaștem gradul", a adăugat moderatorul.

"Cu siguranță vor mai fi și replici. Să sperăm că nu avem probleme în oraș. Chiar acum îmi scrie soția că a fost mare ... fiecare cum resimte",a spus primarul Bibarț.

"Mai citim niște mesaje și după aceea mergem acasă și vedem ce a picat de pe raft", a mai spus, amuzat, moderatorul. Vezi video AICI.

Ce trebuie să facem în caz de incendiu

În caz de cutremur, există câteva măsuri de precauție pe care ar trebui să le iei pentru a-ți proteja viața și siguranța. Iată câteva sfaturi importante:

1. Păstrează-ți calmul: Încearcă să rămâi calm și să-ți păstrezi liniștea. Gândește-te că cutremurul va trece și că există măsuri pe care le poți lua pentru a te proteja.

2. Găsește un loc sigur: Încearcă să te deplasezi către un loc sigur în timpul cutremurului. Stai departe de ferestre, oglinzi și obiecte care ar putea cădea și răni.

3. Ascunde-te sub un obiect solid: Dacă ești în interior, adăpostește-te sub o masă solidă, sub un birou sau sub o ușă rezistentă la cutremur. Aceasta te va proteja de obiectele care cad și te va ajuta să eviți rănile.

4. Evacuează clădirile: Dacă te afli într-o clădire cu mai multe etaje, ar trebui să te pregătești pentru evacuare. Urmează indicațiile de evacuare și folosește scările, nu lifturile.

5. Ai grijă de tine în spațiile deschise: Dacă te afli în aer liber, îndepărtează-te de clădiri, stâlpi de electricitate și alte obiecte care ar putea cădea. Găsește un spațiu deschis și adăpostește-te în genunchi pentru a-ți proteja capul și gâtul.

6. Fii pregătit: Asigură-te că ai un kit de supraviețuire cu alimente, apă, medicamente și alte articole esențiale la îndemână. Acest kit ar trebui să conțină, de asemenea, o lanternă, baterii de rezervă, truse de prim ajutor și alte echipamente de siguranță.

7. Rămâi informat: Ascultă știrile și indicațiile autorităților locale pentru a afla ultimele informații despre cutremur și pentru a primi instrucțiuni suplimentare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News