Data publicării:

Cutremur, duminică dimineața, în Vrancea

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri

În ziua de 24 August 2025, la ora 07:15:15 (ora locală a României), sa produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 130.0 km.

 

Cutremurul sa produs în apropierea următoarelor orașe: 36km V de Focsani, 65km N de Buzau, 73km E de Sfantu-Gheorghe, 86km E de Brasov, 92km SV de Barlad, 93km S de Bacau, a anunţat Institutul Național de Cercetare-Dezământ Pvoltare. 

Este al doilea cutremur de 4 grade din aceasă săprămână, după ce în 22 august 2025, la ora 14:18, sa produs un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter, în zona Oltenia, județul Gorj, la o adâncime de 15 kilometri.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cutremur, duminică dimineața, în Vrancea
24 aug 2025, 07:40
Delta Dunării renaște. 1.000 de hectare reconectate cu apele fluviului şi transformate într-un veritabil paradis natural
24 aug 2025, 08:35
Călugărițele, "vedetele" neașteptate ale Bucureștiului. Specialiştii explică ce e cu ele
23 aug 2025, 19:02
Aglomeraţie la vama Giurgiu-Ruse. Ce rute ocolitoare sunt disponibile
23 aug 2025, 09:11
Biletul de autobuz, tramvai şi metrou, mai scump în Bucureşti. Iată cât va costa
23 aug 2025, 08:01
Alertă de călătorie în Bulgaria și pentru românii care vor să ajungă în Grecia sau Turcia
22 aug 2025, 17:20
ParintiSiPitici.ro
Ai remarcat acest comportament la copilul tău? Deși profesorii nu îl apreciază și îl consideră deranjant, cercetătorii spun că este cel mai clar semn al unei inteligențe peste medie
23 aug 2025, 17:48
Află modificările aduse la programul RABLA 2025. Noile valori ale voucherelor, ce se schimbă
22 aug 2025, 17:04
Hidroelectrica, mesaj de ultimă oră despre facturi. Prețul final facturat
21 aug 2025, 21:33
Ambasada SUA la București, anunț despre vizele spre America, după ce expiră: Începând cu 2 septembrie
21 aug 2025, 20:35
Litoralul pentru Toți, în perioada 1 - 30 septembrie. Tarife și lista unităților înscrise în program
21 aug 2025, 10:16
Alertă de călătorie în Serbia
20 aug 2025, 17:35
Nouă tentativă de fraudă online! Cum este folosită imaginea lui Nicușor Dan - Foto în articol
20 aug 2025, 17:15
Aplicația EPIDS este funcțională. Persoanele eligibile pot solicita online vouchere pentru plata facturilor la energie
20 aug 2025, 16:06
Greșeala flagrantă de pe harta pe care Trump le-a arătat-o liderilor europeni: Un indicator al falimentului diplomației românești / foto în articol
20 aug 2025, 09:18
Cum a reușit un român să-și plătească în doar 4 ani creditul la apartament pe 30 de ani și să nu fie „sclavul băncii“
20 aug 2025, 08:23
Cabana Babele, scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
19 aug 2025, 15:09
Doina Covurluiului, muzică, dans și tradiție la Festivalul Internațional de Folclor de la Galați
18 aug 2025, 12:29
Cutremur, luni dimineața, în Vrancea
18 aug 2025, 08:42
Aglomerație pe Valea Prahovei și pe drumurile de la mare. Rute alternative ca să nu stai în coloană
17 aug 2025, 13:27
Cum recunoști un atac de cord la munte. Sfaturile salvamontiștilor pentru amatorii de drumeții
17 aug 2025, 12:46
Atenționare de călătorie în Grecia pentru cetățenii români
14 aug 2025, 19:33
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște
14 aug 2025, 14:57
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB
14 aug 2025, 14:22
Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative
14 aug 2025, 12:20
Patriarhul Daniel, mesaj cu prilejul Duminicii Migranților: Păstrați cu sfințenie limba, credința și identitatea noastră românească
13 aug 2025, 13:40
CP: ICI București și BIAS anunță lansarea unei noi colecții de NFT-uri
13 aug 2025, 11:14
Alertă de securitate pentru români. Cine este APT Lazarus: atacă prin oferte de angajare sau actualizări software fictive
13 aug 2025, 10:17
Podul peste Bizdidel, de la intrarea în Pucioasa, a intrat în reparație
12 aug 2025, 16:09
De ce sunt jandarmi cu arme prezenți la metrou - FOTO
12 aug 2025, 14:55
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
12 aug 2025, 08:45
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi: Lista cu zonele afectate în urma lucrărilor
11 aug 2025, 15:21
Cât costă să bei și să mănânci pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
10 aug 2025, 18:28
Dâmbovița: Zonă de recreere și agrement în satul Dumbrava
08 aug 2025, 13:34
„Porți Deschise la Palatul Cotroceni”. Anunțul Administrației Prezidențiale
08 aug 2025, 10:55
Cum se vor calcula impozitele pe proprietate: majorări de 100% în cazul acestor clădiri
08 aug 2025, 11:09
Galați: Bobul suspendat din Pădurea Gârboavele, aproape de final
08 aug 2025, 09:25
Cum îți recuperezi permisul de conducere dacă ți-a fost luat pentru neplata amenzilor
07 aug 2025, 22:16
Ion Iliescu, funeralii de stat cu măsuri stricte. Cui nu i se permite accesul și ce gesturi sunt complet interzise
05 aug 2025, 21:44
TPBI prelungește programul a nouă linii de transport în comun, pentru preluarea spectatorilor meciului Dinamo - FCSB
01 aug 2025, 13:16
Craiova - Constanța, pe drumul de mare viteză care a fost inaugurat
01 aug 2025, 10:19
SRI, anunț privind transportul lichidelor în bagajul de mână în avion
30 iul 2025, 19:01
Modificare importantă pentru cei care călătoresc cu mijlocul de transport în comun, în București
30 iul 2025, 15:26
Se schimbă controlul la frontierele UE. Modificare din octombrie. Va ști cu nume, amprente digitale și fotografii cine intră și cine iese
30 iul 2025, 15:02
Apă retrasă definitiv de la vânzare în România. ”Este inacceptabil ca, în 2025, să fie comercializată apă ce poate pune în pericol sănătatea populației”
30 iul 2025, 10:16
Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz, de la Roșcani, va fi consolidată și restaurată
30 iul 2025, 10:05
Cutremur de 8,8 grade în Peninsula Kamceatka. Anunț de tsunami în Oceanul Pacific și Japonia
30 iul 2025, 09:03
TPBI: Tramvaiul 41 va fi suspendat, din 1 august. Călătorii vor fi preluați de liniile navetă 641 și 643
29 iul 2025, 15:50
Corneliu Ștefan: Da pentru viață, o acțiune a campaniei "Cadoul vieții", în Bucegi
29 iul 2025, 09:18
Ziua imnului național al României - 29 iulie
29 iul 2025, 08:54
Cutremur, luni după amiază, în România
28 iul 2025, 15:53
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi din toate sectoarele: Lista zonelor afectate
28 iul 2025, 14:50
Cele mai noi știri
acum un minut
Putin vrea totul: Litoralul ucrainean, gurile Dunării și Republica Moldova – Avertismentul lui Bogdan Chirieac
acum 37 de minute
Norvegia și Germania își unesc forțele pentru Ucraina: Sisteme Patriot de aproape 700 milioane de dolari
acum 39 de minute
Limită de două ore pe zi pentru telefoane? Orașul care a zguduit internauții cu propunerea sa radicală: E o limită imposibilă
acum 1 ora 26 minute
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Independenței Ucrainei: Sprijin pentru apărare, reconstrucție și integrare europeană
acum 1 ora 38 minute
Bărbat găsit decedat în faţa blocului, la Aiud
acum 2 ore 21 minute
Începe ediţia 2025 a Festivalului Internaţional George Enescu
acum 2 ore 50 minute
SUA au oprit în secret utilizarea unei arme puternice de către Ucraina împotriva Rusiei. Cine decide, de fapt, în final
acum 3 ore 14 minute
Delta Dunării renaște. 1.000 de hectare reconectate cu apele fluviului şi transformate într-un veritabil paradis natural
Cele mai citite știri
pe 23 August 2025
Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică
pe 23 August 2025
Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?
pe 23 August 2025
Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"
pe 23 August 2025
Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
pe 23 August 2025
Biletul de autobuz, tramvai şi metrou, mai scump în Bucureşti. Iată cât va costa
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel