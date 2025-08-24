Cutremur, duminică dimineața, în Vrancea

În ziua de 24 August 2025, la ora 07:15:15 (ora locală a României), sa produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 130.0 km.

Cutremurul sa produs în apropierea următoarelor orașe: 36km V de Focsani, 65km N de Buzau, 73km E de Sfantu-Gheorghe, 86km E de Brasov, 92km SV de Barlad, 93km S de Bacau, a anunţat Institutul Național de Cercetare-Dezământ Pvoltare.

Este al doilea cutremur de 4 grade din aceasă săprămână, după ce în 22 august 2025, la ora 14:18, sa produs un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter, în zona Oltenia, județul Gorj, la o adâncime de 15 kilometri.

