Cutremur destul de puternic vineri, 22 august, în România. L-ați simțit?

Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP) a anunțat că, în 22 august 2025, la ora 14:18, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter, în zona Oltenia, județul Gorj, la o adâncime de 15 kilometri.

Seismul a avut loc la 16 km nord-vest de Târgu Jiu, fiind resimțit și în alte orașe din apropiere: 67 km sud de Hunedoara, 73 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 81 km sud de Deva și 93 km vest de Râmnicu Vâlcea.

Până la această oră nu au fost raportate pagube materiale sau victime.

„În ziua de 22 August 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 15.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km NV de Targu Jiu, 67km S de Hunedoara, 73km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81km S de Deva, 93km V de Ramnicu Valcea”, a transmis INFP.

