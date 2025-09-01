Curs valutar BNR 1 septembrie 2025. Câți lei costă azi un euro

Moneda naţională s-a depreciat luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0725 lei, în creştere cu 0,03 bani faţă de cotaţia precedentă, 5,0722 de lei.



În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3271 lei, mai puţin cu 1,72 bani (-0,39%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3443 lei.



Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4141 lei, în scădere cu 0,87 bani (-0,16%), faţă de 5,4228 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 482,6091 lei, de la 476,0494 lei, în şedinţa precedentă.

