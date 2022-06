CURS BNR, 29 iunie, valabil în 30 iunie 2022. Dolarul american și francul elvețian au prins avânt față de leul românesc

CURS BNR, 29 iunie. Euro a scăzut astăzi, 29 iunie 2022, la 4,9430 lei, cu 0,0027 lei.

CURS BNR, 29 iunie. Dolarul SUA a trecut de 4,7 lei (4,7005 lei) după o creștere cu 0,0290 lei.

CURS BNR, 29 iunie. Și Francul elvețian a crescut astăzi la 4,9319 lei, cu 0,0388 lei.

CURS BNR, 29 iunie. Lira sterlină se află la 5,7237 lei, scăzând cu 0,0021 lei.

CURS BNR, 29 iunie. Leva bulgărească a scăzut la 2,5273 lei, cu 0,0014 lei.

CURS BNR, 29 iunie. Noua liră turcească a crescut la 0,2816 lei, cu 0,0009 lei. Și gramul de aur și-a revenit ușor, aflându-se la 274,3717 lei, după o creștere cu 0,2762 lei.

Toate valorile raportate astăzi sunt valabile pentru toate tranzacțiile de mâine, 30 iunie 2022.

ROBOR, cel mai mare nivel din noiembrie 2011

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat miercuri la 6,41% pe an, de la 6,28% pe an, marţi, un nivel mai mare fiind înregistrat în data de 24 noiembrie 2011, respectiv 6,42%, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.



La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.



Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 6,53% pe an, de la 6,41% pe an, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 6,69% pe an, de la 6,58%.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.



În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Amânarea plății ratelor - Ordonanța a fost aprobată

Ordonanţa de urgenţă prin care persoanele fizice şi juridice pot amâna plata ratelor a fost aprobată în şedinţa de Guvern, a anunţat miercuri Adrian Câciu.



”În primul rând, aş începe cu noul program IMM Invest Plus. Practic, toate programele de sprijin ale economiei româneşti care însumau 17 miliarde de lei, după cum ştim cu toţii schema de ajutor de stat pe Covid 19 şi cadrul temporar pe Covid 19 expiră în 30 iunie drept pentru care am mers cu o nouă schemă pe noul cadru temporar de sprijin pentru Ucraina, iar toate programele pe care le avem deja lansate trec pe acest nou cadru. Mai mult decât atât, la rectificare, plafoanele vor fi suplimentate. În al doilea rând, da, destul de aşteptatul act normativ privind un moratoriu referitor la posibilitatea de amânare a ratelor. Un instrument pentru cei care se află în dificultate, atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. Cei care înregistrează creşteri ale cheltuielilor cu 25%. Un moratoriu care a fost avizat şi de Banca Naţională a României, dar şi de Asociaţia Română a Băncilor. Este un instrument şi nu singura soluţie. Aş vrea să mai precizez acest lucru pentru că l-am mai precizat şi în celelalte briefinguri. Este un instrument la îndemâna celor care chiar au dificultate pentru că, evident, orice amânare de rate va duce şi la obligativitatea ca aceste rate să fie plătite ulterior şi cu o serie de costuri alături de ele, respectiv dobânda aferentă”, a declarat Câciu, la finalul şedinţei de guvern, conform sursei citate.



Ministrul de Finanţe a enumerat câteva alternative pe care clienţii le au: trecerea la o dobândă fixă, trecerea de la un indicator la altul, respectiv de la ROBOR la IRCC sau refinanţări, rescadenţări sau restructurări de credite.

”Orice amânare înseamnă că la final vei plăti ce ai amânat plus dobânda”





De asemenea, ministrul a menţionat că se aşteaptă ca, începând cu 2023, să asistăm la o scădere a dobânzilor.



El a fost întrebat dacă prin amânarea plăţii ratelor se poate ajunge ca un debitor să plătească mai mult decât dacă nu ar fi apelat la acest mecanism.



”Orice amânare înseamnă că la final vei plăti ce ai amânat plus dobânda care s-a acumulat pe perioada respectivă. Deci, vei plăti mai mult, indiferent de nivelul dobânzii. După care venim şi ne referim la nivelul dobânzii. Dobânda este încă în creştere. Această măsură, repet, nu este singura măsură aplicabilă. Este o măsură doar pentru cei care chiar sunt în acea situaţie în care nu-şi mai pot plăti ratele”, a repetat Adrian Câciu.

