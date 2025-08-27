Cum văd românii Mișcarea Legionară. SONDAJ despre Ion Antonescu: A fost erou, cum spunea Călin Georgescu, sau criminal de război?

Un sondaj Avangarde vine să arate care este poziția românilor față de Mișcarea Legionară și față de mareșalul Ion Antonescu. Concret, au fost întrebați dacă Mișcarea Legionară a fost o organizație criminală, dar și dacă-l văd pe mareșalul Antonescu erou, așa cum a susținut Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, sau criminal de război, așa cum a stabilit instanța. Redăm, în cele ce urmează, răspunsurile la întrebări.
Detalii tehnice:
Marja de eroare: Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3%
Ponderarea datelor: S-au realizat ponderări pe criterii precum:gen și nivel de educație.
Eșantion: Eșantion multi-stratificat. probabilistic
Suma procentelor: În anumite cazuri suma procentelor poate fi diferită cu +/- 1% față de 100% datorită rotunjirii valorilor.
Universul cercetării: Populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a României
Perioada culegerii: 19.08.2025 – 24.08.2025
Volumul eșantionului: 1100 de subiecți
Metoda culegerii: CATI (Telefonic)
1. Din punctul dumneavoastră de vedere mișcarea legionară a fost o organizație criminală?
DA - 59%, NU 17%, Nu știu/Nu răspund 24%
DA: 61% feminin, DA: 58% masculin
DA: 61% feminin, DA: 58% masculin
NU: 20% masculin, NU: 13% feminin
Nu știu/nu răspund: 22% masculin, 26% feminin
Studii superioare: DA 73%
Studii superioare: DA 73%
Liceu/Profesională: DA 54%
Sub liceu: DA 51%
Sub liceu: NU 23%
Liceu/Profesională: NU 17%
Studii Superioare: NU 14%
Sub liceu: Nu știu/nu răspund 26%
Liceu/Profesională: Nu știu/nu răspund 30%
Studii Superioare: Nu știu/nu răspund 13%
4. Din punctul dumneavoastră de vedere Mareșalul Antonescu a fost un erou sau un criminal de război?
Criminal de război 35%, Erou 29%, Nu știu/nu răspund 36%
Erou: 29% feminin, 28% masculin
Erou: 29% feminin, 28% masculin
Criminal de război: 38% masculin, 34% feminin
Nu știu/nu răspund: 34% masculin, 37% feminin
Erou: 18% Sub liceu, 27% Liceu/profesională, 35% Studii superioare
Erou: 18% Sub liceu, 27% Liceu/profesională, 35% Studii superioare
Criminal de război: 32% Sub liceu, 33% liceu/profesională, 41% Studii superioare
Nu știu/nu răspund: 50% Sub liceu, 40% liceu/profesională, 24% Studii superioare
7. Dumneavoastră personal sunteți de acord sau nu cu afirmația „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer”?
DA, sunt de acord 50%
NU sunt de acord 38%
Nu știu/nu răspund 12%
DA: Masculin 53%, Feminin 47%
DA: Masculin 53%, Feminin 47%
NU: 36% Masculin, 41% Feminin
Nu știu/nu răspund 11% Masculin, 12% Feminin
DA, 48% Sub liceu, 50% Liceu/profesională, 51% Studii superioare
DA, 48% Sub liceu, 50% Liceu/profesională, 51% Studii superioare
NU, 38% Sub liceu, 36% Liceu/profesională, 41% Studii superioare
Nu știu/nu răspund 14% Sub liceu, 14% Liceu/profesională, 8% Studii superioare.
de Val Vâlcu