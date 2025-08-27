Cum văd românii Mișcarea Legionară. SONDAJ despre Ion Antonescu: A fost erou, cum spunea Călin Georgescu, sau criminal de război?

Un sondaj Avangarde vine să arate care este poziția românilor față de Mișcarea Legionară și față de mareșalul Ion Antonescu. Concret, au fost întrebați dacă Mișcarea Legionară a fost o organizație criminală, dar și dacă-l văd pe mareșalul Antonescu erou, așa cum a susținut Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, sau criminal de război, așa cum a stabilit instanța. Redăm, în cele ce urmează, răspunsurile la întrebări.

Detalii tehnice:

Marja de eroare: Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3%

Ponderarea datelor: S-au realizat ponderări pe criterii precum:gen și nivel de educație.

Eșantion: Eșantion multi-stratificat. probabilistic

Suma procentelor: În anumite cazuri suma procentelor poate fi diferită cu +/- 1% față de 100% datorită rotunjirii valorilor.

Universul cercetării: Populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a României

Perioada culegerii: 19.08.2025 – 24.08.2025

Volumul eșantionului: 1100 de subiecți

Metoda culegerii: CATI (Telefonic)

1. Din punctul dumneavoastră de vedere mișcarea legionară a fost o organizație criminală?

DA - 59%, NU 17%, Nu știu/Nu răspund 24%

2. Din punctul dumneavoastră de vedere mișcarea legionară a fost o organizație criminală?

DA: 61% feminin, DA: 58% masculin

NU: 20% masculin, NU: 13% feminin

Nu știu/nu răspund: 22% masculin, 26% feminin

3. Din punctul dumneavoastră de vedere mișcarea legionară a fost o organizație criminală?

Studii superioare: DA 73%

Liceu/Profesională: DA 54%

Sub liceu: DA 51%

Sub liceu: NU 23%

Liceu/Profesională: NU 17%

Studii Superioare: NU 14%

Sub liceu: Nu știu/nu răspund 26%

Liceu/Profesională: Nu știu/nu răspund 30%

Studii Superioare: Nu știu/nu răspund 13%

4. Din punctul dumneavoastră de vedere Mareșalul Antonescu a fost un erou sau un criminal de război?

Criminal de război 35%, Erou 29%, Nu știu/nu răspund 36%

5. Din punctul dumneavoastră de vedere Mareșalul Antonescu a fost un erou sau un criminal de război?

Erou: 29% feminin, 28% masculin

Criminal de război: 38% masculin, 34% feminin

Nu știu/nu răspund: 34% masculin, 37% feminin

6. Din punctul dumneavoastră de vedere Mareșalul Antonescu a fost un erou sau un criminal de război?

Erou: 18% Sub liceu, 27% Liceu/profesională, 35% Studii superioare

Criminal de război: 32% Sub liceu, 33% liceu/profesională, 41% Studii superioare

Nu știu/nu răspund: 50% Sub liceu, 40% liceu/profesională, 24% Studii superioare

7. Dumneavoastră personal sunteți de acord sau nu cu afirmația „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer”?

DA, sunt de acord 50%

NU sunt de acord 38%

Nu știu/nu răspund 12%

8. Dumneavoastră personal sunteți de acord sau nu cu afirmația „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer”?

DA: Masculin 53%, Feminin 47%

NU: 36% Masculin, 41% Feminin

Nu știu/nu răspund 11% Masculin, 12% Feminin

9. Dumneavoastră personal sunteți de acord sau nu cu afirmația „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer”?

DA, 48% Sub liceu, 50% Liceu/profesională, 51% Studii superioare

NU, 38% Sub liceu, 36% Liceu/profesională, 41% Studii superioare

Nu știu/nu răspund 14% Sub liceu, 14% Liceu/profesională, 8% Studii superioare.

