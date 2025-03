Cum suplinesc instructorii auto lipsa poligoanelor. Titi Aur: Nu e corect, dar e o variantă de avarie

Întrebat care este momentul optim pentru scoaterea în trafic a unui cursant al şcolii de şoferi, Titi Aur a explicat:

"Ca să poţi fi un instructo bun trebuie, în primul rând, să ştii ce trebuie să îi predai elevului. Dar un instructor bun trebuie să mai aibă încă două calităţi: să înţeleagă un pic de pedagogie şi un pic de psihologie. Orice şcoală de şoferi ar trebui să înceapă, din punctul meu de vedere, cu o mică evaluare, în primul rând teoretică: îţi vine cursantul şi ai o discuţie cu el; îl întrebi ce ştie despre maşină, pentru că sunt cursanţi care nu au atins maşina niciodată în calitate de şofer dar şi cursanţi care au făcut motorsport de copii şi care sunt campioni naţionali la conducere. (...) Atunci decizia dacă vei ieşi mai repede sau mai târziu cu el în trafic trebuie luată în funcţie de ce fel de cursant ai.

Citiţi şi: Problemă majoră cu reparaţiile auto. Titi Aur: Acest lucru e scăpat de sub control în România

Logica şcolii de şoferi pe timpuri, la care eu ţin foarte mult, era aşa: prima dată te ducea în poligon. De ce acolo? Din două motive: erai într-un loc sigur, nu încurcai pe nimeni şi în poligon învăţai manevrele dar şi gabaritul maşinii. Îţi punea nişte jaloane, să treci, să faci slalom.

Şi atunci vine întrebarea: pentru un instructor care are un elev care nu a avut niciun fel de contact cu maşina, poţi să îl scoţi în stradă din prima? Este şi periculos pentru că el nici măcar nu înţelege cum să tragă de volan stânga-dreapta. Sunt oameni care se urcă prima dată la volan, maşina se duce în stânga şi el trage de volan tot spre stânga (n.r. - ca să o redreseze). Şi atunci instructorul nostru trebuie să găsească un loc foarte retras. El are voie să meargă cu el pe stradă (...) dar asta e o decizie pe care trebuie să o ia în funcţie de persoana pe care o are ca şi cursant.

Din păcate nu mai avem poligoane iar instructorii trebuie să găsească locuri retrase unde fac iniţierea. Nu e corect, dar e o variantă de avarie", a declarat Titi Aur în cadrul emisiunii DC Conducem, realizată de Florin Răvdan la DC News.





VIDEO:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News