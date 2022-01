Cum se simte Valentina Pelinel după operație: Cristi a fost alături de mine tot timpul

"Mă simt în formă acum, mi-am revenit foarte bine după operație. Nu a fost deloc o perioada ușoară, din contra, însă cu multă muncă, ambiție și o echipa de profesioniști, am reușit în prezent să ajung la o stare de funcționalitate aproape de normal și să mă pot ocupă de tot ce îmi doresc. Recuperarea nu s-a încheiat și va continuă cu siguranță multe luni de acum încolo, dar ce a fost mai greu a trecut. Și mă concentrez pe viitoarele luni în care vreau să revin complet la activitatea fizică de dinainte de operație.

Încă nu pot să port tocuri, dar nici nu consider asta o restricție. Deja recuperarea a intrat în etapa unui antrenament lejer, care îmi va permite în câteva luni să revin la normal. Așadar, mai am de așteptat până să revin la înotat sau să mă reapuc de jogging. De la începutul anului voi adăuga și antrenamente ușoare de aerobic", a spus Valentina Pelinel pentru ciao.ro.

"Cristi a fost alături de mine tot timpul"

Vedeta a vorbit și despre modul în care cei mici s-au comportat în perioada care a urmat după operație, dar și despre atenția pe care soțul ei, Cristi Borcea, i-a oferit-o.

"Milan este un sprijin pentru mine mereu și prin felul sau dulce de a fi îmi înseninează fiecare zi. Iar fetele, prin energia și farmecul personalităților lor diferite îmi umplu sufletul de fericire. Lângă ei și Cristi sunt împlinită și fericită. Fetițele șchipotau în spatele meu iar Milan se amuză cu câte o cârjă, în încercarea de a-mi arată susținerea lor necondiționată. Au fost momente care ne-au apropiat și mai mult că familie. Sufrageria mea s-a transformat în sala de antrenament, unde fiecare are programul lui sportiv, dar ne distrăm împreună, iar timpul trece foarte repede. Cristi a fost alături de mine tot timpul, prin încurajările lui constante, mai ales în prima luna, când a fost cea mai dificilă etapă", a spus Valentina Pelinel.

În luna octombrie, Valentina Pelinel a ajuns pe masa de operație din cauza unui ligament rupt, după ce, în urmă cu opt ani, a suferit un accident la ski.

"2021 a fost un an plin de provocări"

"2021 a fost un an plin de provocări pentru mine, un an în care am ieşit din zona de confort mai des ca oricând. Cu suişuri şi coborâşuri, ca totul în viaţă. Iar la finalul acestui an, în ziua în care împlinesc 41 de ani, înţeleg şi simt cu adevărat ce înseamnă să fii recunoscător. Pentru viaţa mea, pentru sănătatea mea, pentru familia şi prietenii mei, pentru fiecare dimineaţă în care avem o nouă şansă. O şansă să facem lucrurile bine, corect, înţelept, dar şi cu mult entuziasm. Pentru că timpul nu curge decât într-o singură direcţie, iar viaţa este făcută pentru a fi trăită mai mult şi gândită mai puţin", scria Valentina Pelinel, în decembrie, pe Facebook.

