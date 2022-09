Cum se calculează mediile anuale ale elevilor în noul an școlar, împărțit pe module

Iată cum vor fi calculate mediile elevilor în noul an şcolar.

Media generală anuală, în noul an școlar structurat pe module, va fi una cu două zecimale, ca până acum, dar se rotunjește în funcție de a treia zecimală, declară secretarul de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion, pentru EduPedu.ro. Acesta a explicat cu exemple concrete cum vor calcula profesorii mediile de la finalul acestui an școlar, atât cele pentru fiecare disciplină, cât și media generală. Clarificările vin după ce Regulamentul de funcționare a școlilor a fost schimbat recent, iar una dintre modificări a fost introducerea sintagmei „prin rotunjire”, în formula de calcul a mediei generale.

Astfel, media generală anuală este calculată conform articolului 109, alineatul 4 din Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) 2022. “Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare”, se arată în actul normativ. Până acum, în ROFUIP 2020 nu era prevăzută această rotunjire, din contră, scria explicit că se calculează „fără rotunjire”. Subiectul a fost interpretat și în mai multe articole din presă. Secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar din Ministerul Educației, Sorin Ion, a mai declarat pentru Edupedu.ro că pe profesori „am convingerea că o să avem timp să îi învățăm, pentru că noi la anul în iunie încheiem aceste medii”.

Media la o disciplină: va exista una singură, calculată la final de an, cu toate notele de până atunci Pentru că nu mai există cele două semestre, mediile disciplinelor se vor încheia la final de an, în iunie 2023, prin media aritmetică a notelor obținute pe parcursul perioadelor de învățare. La o materie, un elev trebuie să aibă minimum N+3 note. Adică profesorul va pune cu cel puțin 3 note mai mult decât numărul de ore pe săptămână la acea materie, la clasă. “De exemplu, un elev care are 3 ore de matematică pe săptămână va avea măcar 6 note (sau mai mult, la alegerea profesorului) pe tot anul, pe care le poate obține în timpul celor 5 module de învățare. Tot ca exemplu, dacă adunăm cele 6 note și obținem un total de 58, atunci media la Matematică va fi, pentru acel elev, rezultatul împărțirii lui 58 la 6, adică 9,66 care se rotunjește la 10”, spune secretarul de stat Sorin Ion. „La fel se procedează la restul de medii școlare pentru fiecare disciplină (la Limba și literatura română, Limba Engleză, Fizică, Geografie, Istorie, Purtare etc.)”, mai spune oficialul.

Iată ce se arată în noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) care a fost publicat în Monitorul Oficial luna trecută, la articolul 109, alineatul 1: “La fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie, calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului”.

Cum se calculează media anuală generală

Secretarul de stat Sorin Ion a declarat că media generală pentru anul școlar, prevăzută în Regulamentul de Organizare al școlilor ROFUIP 2022, la articolul 109, alineatul 4, se calculează astfel:

“Media are două zecimale ca până acum. O medie de 9,46, la final de an, nu se rotunjește la 9,00, cum nici o medie de 9,87 nu se rotunjește la 10,00, așa cum s-a înțeles din câteva titluri din presă”, a precizat oficialul. “Rotunjirea la care se referă alineatul 4 este rotunjirea unei medii anuale generale de 9,458 la 9,46, adică intră în discuție a treia zecimală.

