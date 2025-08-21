Data actualizării: | Data publicării:

Cum să vă mențineți mașina folosită în stare bună de funcționare: Sfaturi pentru stabilitate, suspensie și performanță

Autor: Darius Muresan | Categorie: Stiri
Sursa: Freepik
Sursa: Freepik

Emoția de a deține o mașină nouă face rapid loc realității menținerii performanței acesteia. Pentru a vă asigura că mașina dvs. uzată rulează fără probleme și se comportă bine pe șosea, este nevoie de un echilibru între obiceiurile bune de întreținere și înțelegerea componentelor cheie care afectează stabilitatea acesteia.

În acest fel, deținerea unei mașini second-hand poate fi la fel de bună ca și achiziționarea uneia noi.

Haideți să explorăm câteva sfaturi esențiale de întreținere pentru a menține performanțele mașinii dvs. sub control.

Verificați periodic sistemul de suspensie

Sistemul de suspensie este esențial pentru menținerea stabilității, confortului și manevrabilității automobilului dumneavoastră. Acest sistem este format din componente precum:

  • Amortizoare
  • Tije
  • Arcuri

Una dintre aceste componente este bieleta antiruliu, care ajută la reducerea ruliului caroseriei în viraje. Aceasta menține caroseria automobilului mai stabilă, oferind în același timp un control mai bun.

În timp, componentele suspensiei se pot uza, afectând performanțele mașinii dvs. pe șosea. Așadar, asigurați-vă că inspectați regulat aceste piese și înlocuiți-le pe cele care prezintă semne de uzură sau deteriorare.

Acordați atenție sănătății anvelopelor

Anvelopele sunt singurele părți ale mașinii dumneavoastră care intră în contact direct cu șoseaua. Prin urmare, starea lor afectează în mod semnificativ manevrabilitatea și stabilitatea mașinii dumneavoastră.

Verificați regulat presiunea în anvelope și vedeți dacă este aliniată cu recomandările producătorului. Anvelopele sub sau supraumflate pot cauza tracțiune slabă, uzură neuniformă și alte probleme.

Nu uitați să verificați și adâncimea benzii de rulare.

Verificați fluidele

Înainte de a cumpăra o mașină folosită, este important să verificați dacă fluidele au fost schimbate sau nu. Dacă nu, acesta este primul lucru pe care trebuie să îl faceți. Aceste fluide sunt esențiale pentru ca mașina dvs. să funcționeze fără probleme.

Verificați și înlocuiți în mod regulat uleiul de motor, lichidul de transmisie, lichidul de frână și lichidul de servodirecție. Fluidele scăzute sau murdare pot afecta performanța motorului și a altor sisteme ale mașinii dvs. Acest lucru poate duce la:

  • Accelerație slabă
  • Ralanti greoi
  • Răspunsuri lente

Menținerea sub control a lichidelor mașinii ajută la menținerea performanței și stabilității generale.

Inspectați sistemul de direcție

Sistemul de direcție al unei mașini trebuie să fie în stare optimă pentru a menține controlul în mod corespunzător, în special în timpul virajelor bruște și al condusului cu viteză mare.

Dacă observați zgomote neobișnuite sau rigiditate atunci când rotiți volanul, ar putea fi un semn al unor probleme cu cremaliera de direcție, volanul servodirecției sau drumurile de legătură. Nu ignorați aceste semne decât dacă doriți ca ele să se transforme în ceva suficient de mare pentru a vă consuma întregul portofel.

Verificările de rutină ale componentelor direcției dvs. vor asigura că mașina dvs. funcționează fără probleme și rămâne receptivă la comenzi.

Întrețineți frânele

Frânele sunt o altă parte esențială a stabilității mașinii dumneavoastră. Dacă frânele dvs. nu funcționează corect, acest lucru poate duce la condiții de conducere periculoase. Imaginați-vă că nu vă puteți opri vehiculul în cazul unui obiect, al unui alt vehicul sau chiar al unei persoane aflate în fața dumneavoastră.

Asigurați-vă că vă verificați în mod corespunzător plăcuțele de frână, rotoarele și nivelul lichidului. Plăcuțele de frână uzate pot reduce puterea de frânare, în timp ce rotoarele deteriorate pot provoca vibrații și afecta manevrabilitatea generală a autovehiculului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Răzvan Ioan Dincă, președinte SRR: Radio România e unul dintre furnizorii de adevăruri. Mai bine întârziem decât să dăm o știre greșită
21 aug 2025, 14:02
Cum să vă mențineți mașina folosită în stare bună de funcționare: Sfaturi pentru stabilitate, suspensie și performanță
21 aug 2025, 11:46
Au început să vină primele facturi la energie, după eliminarea plafonării. Cu cât plătesc mai mult românii
21 aug 2025, 10:15
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
21 aug 2025, 00:00
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
20 aug 2025, 22:56
Mogly, o ursoaică trăită 13 ani în captivitate, nu reușește să se bucure încă de libertate. Imagini sfâșietoare cu animalul (VIDEO)
20 aug 2025, 21:14
ParintiSiPitici.ro
Botezurile și nunțile, sub lupa ANAF: Ce informații trebuie transmise și termenul limită
20 aug 2025, 23:49
De ce vor fi supravegheați românii care stau la curte cu drone
20 aug 2025, 18:07
Orașul european care cere împăduriri urgente: Pe aceeași stradă, temperaturile variază cu până la 3 grade Celsius
20 aug 2025, 16:56
Au fost identificați tinerii care au sărit în fața camionului, pe A1. S-au îmbrățișat înainte de gestul extrem
20 aug 2025, 16:23
Creștere accelerată a prețurilor: România, campioană europeană la inflație în iulie 2025
20 aug 2025, 14:00
Contraindicații implant dentar: Află care sunt acestea
20 aug 2025, 13:01
IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici: Peste 3.000 de participanți la evenimentul de la Fratelli Beach & Club Mamaia
20 aug 2025, 12:28
Focuri de armă, trase pe terasa unui local din Centrul Vechi. Agresorul, identificat
20 aug 2025, 12:02
Au intrat dronele rusești în România? Răspunsul ministerului condus de Ionuț Moșteanu
20 aug 2025, 09:19
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
20 aug 2025, 00:00
Iată cine e bun de plată dacă-ți strici mașina în gropile României. Cum să-ți recuperezi dauna
19 aug 2025, 23:41
Obiceiul britanicilor care efectiv m-a șocat: Ce obișnuiesc să facă la pisicină
20 aug 2025, 17:32
Accident grav pe A3, lângă Ploiești. Șapte victime în stare critică/ Trafic blocat
19 aug 2025, 19:05
Agenția Națională de Transplant, alături de motocicliști, lansează FearlessDonors despre un subiect greu, încă tabu în România
19 aug 2025, 19:06
Am ”revenit” în 2007? Cât costa un apartament cu două camere în cartierul Rahova din București acum 18 ani
19 aug 2025, 18:14
Procurorul general i-a cerut lui Bolojan o eşalonare reală a vârstei de pensionare a magistraţilor
19 aug 2025, 17:32
Alertă în Suceava: O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat
19 aug 2025, 16:42
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1
19 aug 2025, 16:38
Cât mai stau bucureștenii fără apă caldă după avaria de duminică seara
19 aug 2025, 14:51
Să ne punem centurile de siguranță! Când va începe să doară criza
19 aug 2025, 14:39
Româncă moartă în Grecia. Este din Cluj, dar nu i se găsește familia. Nimeni nu merge după trupul ei la morgă FOTO
18 aug 2025, 22:19
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
18 aug 2025, 20:13
Două femei au ajuns la spital, după ce un copac a căzut peste ele pe o stradă din Capitală
18 aug 2025, 18:38
Accident grav în drum spre Thassos. Trei oameni au murit arși. Se auzeau cum strigă după ajutor/ VIDEO
18 aug 2025, 17:03
5 investiții în sănătate care chiar merită banii
18 aug 2025, 15:08
Falșii surdomuți au invadat România și prăduiesc oamenii / Când sunt confruntați, încep să vorbească și să înjure / video viral
18 aug 2025, 08:49
Fosile vii, în pericol: România, ultima redută a sturionilor în Europa. Patrimoniu pe cale să dispară
18 aug 2025, 15:03
Petrecere de 60.000 euro/zi într-o comună din România, cu Dani Mocanu premiat pentru cultură. Și un ministru a fost prezent! ”Primarul nostru nu și-a bătut joc de sat!”
17 aug 2025, 22:46
Lecția pe care România trebuie să o învețe de la Marea Britanie pentru a salva vieți la trecerile feroviare - FOTO în articol
17 aug 2025, 21:40
Țeapă cu RCA. Cum s-a trezit un bucureștean fără 350 de euro în cont. Mesajul de care să te ferești
17 aug 2025, 20:36
Harry, abandonat în mijlocul furtunii. Tăcerea lui Meghan ridică semne de întrebare
17 aug 2025, 18:33
Copiii deshidratați au umplut sala de Urgențe la Sfânta Maria. Medicul Craiu arată cât de repede se poate întâmpla asta
17 aug 2025, 16:56
O persoană care intenționa să se sinucidă, salvată de polițiști
17 aug 2025, 16:18
Clipe de coșmar la un Rally Cross în Argeș. O roată desprinsă de la o mașină a băgat în spital doi spectatori
17 aug 2025, 14:22
Flăcări uriașe în Târgu Jiu. Incendiul s-a extins rapid pe mai multe sute de hectare
16 aug 2025, 20:38
Clipe de neputință pe litoral. S-a făcut lanț uman pentru salvarea a trei turiști. Un tânăr a murit
16 aug 2025, 15:35
Scene dramatice în Bistrița-Năsăud: Un tată și-a lovit mortal, cu mașina, copilul de doar 2 ani
16 aug 2025, 14:22
Trump și Putin, teatru de zile mari la summitul din Alaska. Profilerul Paul Herinean arată care a fost "singurul moment neregizat" - FOTO
16 aug 2025, 15:41
Informație îngrijorătoare: 68 de copii au fost părăsiți în maternități sau spitale în primele luni ale lui 2025
16 aug 2025, 13:37
De ce plajele din 2 Mai și Vama Veche nu vor fi lărgite. Stațiunea distrusă după lărgirea plajei
16 aug 2025, 14:48
Pompierii români din Grecia vor fi înlocuiți de un nou contingent
16 aug 2025, 12:25
Cât de sigure sunt scanerele din aeroporturi în timpul sarcinii
16 aug 2025, 10:29
Incendiu de proporții la un depozit de colete din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert/ FOTO
15 aug 2025, 13:53
Întârzieri ale trenurilor de până la 3 ore și jumătate pe litoral, în cel mai aglomerat weekend din sezon
15 aug 2025, 12:33
Termenul limită pâna la care părinții pot utiliza sumele virate pe cardurile educaţionale. De la această dată banii dispar din conturi
15 aug 2025, 11:18
Pilotul Cezar Osiceanu, de 45 de ani la manșă. Momentul din Sibiu în care toți clienții din restaurant s-au oprit. ”Am auzit un oftat ușor”
15 aug 2025, 13:00
Cele mai noi știri
acum 18 minute
Dublul discurs în societate: Între a fi cumpărați și a fi umiliți. Lector univ. dr. Aurelian Giugăl: Cum refuzau profesorii beneficiile pe vremea lui Dragnea / video
acum 27 de minute
Avertisment venit din Turcia condusă de Erdoğan în toiul pregătirilor negocierilor dintre Trump, Putin și Zelenski: Fără încetare a focului, nu există garanții de securitate pentru Kiev
acum 30 de minute
Declarația comună a UE și SUA privind comerţul şi investiţiile transatlantice
acum 1 ora 2 minute
Începe evaluarea rezervei operaționale în București și Ilfov. Cine va fi chemat la unitățile MApN și cât va dura pregătirea
acum 1 ora 5 minute
Aderarea la OCDE, prioritate strategică pentru România. Premierul Bolojan: Este o reală șansă pentru reforme
acum 1 ora 20 minute
Răzvan Ioan Dincă, președinte SRR: Radio România e unul dintre furnizorii de adevăruri. Mai bine întârziem decât să dăm o știre greșită
acum 1 ora 29 minute
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov, un nou proiect în portofoliul Leviatan Group
acum 1 ora 30 minute
Europenii îi cer lui Trump să trimită avioane F-35 în România
Cele mai citite știri
pe 20 August 2025
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
pe 20 August 2025
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
pe 20 August 2025
Greșeala flagrantă de pe harta pe care Trump le-a arătat-o liderilor europeni: Un indicator al falimentului diplomației românești / foto în articol
pe 20 August 2025
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
acum 4 ore 19 minute
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel