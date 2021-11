Cum să-ți produci singur curentul electric. Vei avea facturi mai mici

Lumina solară este cea mai populară sursa de energie alternativă pe care o poţi folosi la producerea apei calde menajere, precum şi la încălzirea locuinţei sau a anexelor dintr-o gospodărie.

Astfel, panourile solare pot fi împărţite în două categorii: panouri fotovoltaice ce generează energie electrică şi panourile solare termice ce transformă energia soarelui în căldură.

Un panou solar are în componenţa un boiler din inox de circa 150 litri şi un colector solar cu o suprafaţă de circa 2 metri pătraţi, potrivit stiriagricole.ro.

Panourile solare fotovoltaice te vor ajuta să produci energie electrică de la soare şi să o consumi în gospodăria ta. De asemenea, dacă produci mai mult decât îţi e necesar poţi trimite curent şi în sistemul centralizat de energie electrică. Ai nevoie de un metru pătrat de panou solar pentru o persoană. Montarea panourilor solare este bine să se facă orientate către sud, la o pantă de minim 15 grade. De asemenea, nu uitaţi de circuitul de împământare.

3 invenții creative pentru energie durabilă

1. Gravity Light – lumină din gravitate

GravityLight este un dispozitiv care generează lumină din gravitate, scrie restartenergy.ro. Își propune să ofere oamenilor lumină sigură și să elimine necesitatea lămpilor cu kerosen. Funcționarea acestuia nu costă nimic și își auto-acoperă cheltuielile în câteva săptămâni, având în vedere că ai nevoie doar de o greutate ca să funcționeze.

2. Infinity Bakery – cuptorul cu energie electrica solara

Infinity Bakery este acel cuptor ce se bazează pe puterea soarelui pentru a produce căldura. Folosind un vas mare parabolic reflectorizant, dispozitivul captează razele solare și le stochează în aparatul de gătit. Cuptorul este realizat din materiale reciclate, preponderent din tobe de ulei aruncate.

3. Energie gratis de la bicicletă

Free Electric Bike este o bicicletă personalizată capabilă să alimenteze 24 de ore cu doar o oră de pedalat. Are capacitatea ca în același timp să ofere energie electrica pentru 24 de becuri, un telefon, ventilator și un încărcător de tabletă. Acest proiect este dezvoltat de Manoj Bhargava, un indian care își urmează scopul de a impacta pozitiv umanitatea. Această mașinărie este creată din componente asemănătoare uneia standard, câteva greutăți, un alternator și o baterie de 12 V.

Facturi la gaze și lumină, cât vom plăti. Virgil Popescu, explicații

Virgil Popescu, ministrul interimar al Energiei, a explicat cât vor plăti românii pe facturile la electricitate și gaz în această iarnă, dar și cine va putea să își amâne plata facturilor. Ministrul dă asigurări că România are stocuri suficiente de gaze pentru a trece cu bine peste această iarnă, relatează Digi24.

”Vești bune pentru milioane de români! Consumatorii casnici vor plăti maxim 71 de bani pe KWh, exact cât plăteau anul trecut. Asta după ce am adoptat măsuri de compensare și plafonare ale prețului la energie și gaze naturale, pentru a-i ajuta pe cetățeni să treacă cu bine peste această iarnă. Românii nu trebuie să facă absolut nimic decât să își monitorizeze consumurile. Am mărit grila de consum, nu mai sunt 200 de kWh, în urma amendării din Parlament pragul de consum lunar este 300 de kWh, plus 10% marja de toleranță. La gaze naturale a rămas același volum: 1.200 de metri cubi. Dacă prețul se duce peste 1 leu pe KWh, intervine plafonul. Pentru un consum de 100 de KWh, valoarea facturii va fi un leu X 100, din care se scade compensarea, deci prețul va fi de 71 de lei”, a declarat Virgil Popescu.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă privind compensarea creşterii preţurilor la energie, stabilind pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru clienţii casnici, IMM-uri, cabinetele medicale individuale şi alte profesii liberale, spitale, unităţi de învăţământ, de cult, ONG-uri.