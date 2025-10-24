€ 5.0835
Data actualizării: 17:24 24 Oct 2025 | Data publicării: 17:24 24 Oct 2025

Cum să-ți pregătești termopanele de iarnă. Reglajul te ajută să economisești căldură și să scapi de condens
Autor: Alexandra Curtache

nonokas-mota-BHejfHqC8wE-unsplash Foto: Unsplash
 

Cum putem seta ferestrele în funcție de anotimp și ce semnifică apariția condensului pe geamuri. Un expert explică pe Instagram.

Puțini știu că termopanele moderne permit reglarea presiunii dintre cercevea și ramă în funcție de anotimp. Un specialist atrage atenția că modul în care poziționăm „partea groasă” a mecanismului de reglaj face diferența între o iarnă călduroasă și o locuință mai rece.

„Pun pariu că nu ai știut cum să-ți faci reglajul vară-iarnă la termopane. Reglajul are două părți: partea groasă și partea subțire. 

  • Când partea groasă e la exterior, e setat pe modul de vară.
  • Când partea groasă e în jos, e setat pe modul normal.
  • Când partea groasă e spre garnitură, e setat pe modul de iarnă, pentru că în felul acesta reglajul aplică mai multă presiune pe garnitură și aerul nu mai trece”, explică expertul într-un videoclip devenit viral.

 

De ce apare condensul pe geamuri

Specialistul demontează și o concepție frecventă: condensul nu apare din cauza tâmplăriei, ci are cauze diferite în funcție de locul unde se formează.

Condensul între foile de sticlă indică o problemă de sigilare - aerul umed pătrunde între ele, iar soluția este înlocuirea geamului.

Condensul la exterior este, paradoxal, un semn bun: arată că geamurile sunt performante și pierderea de căldură este minimă.

Condensul la interior apare din cauza umidității ridicate din locuință și a ventilației insuficiente. 

„Soluția e simplă: aerisire regulată și folosirea corectă a sistemelor de ventilație”, recomandă expertul pentru condensul interior.

Verifică-ți termopanele înainte de frig

Specialiștii recomandă să faci reglajul de iarnă la începutul sezonului rece, pentru a preveni pierderile de căldură și apariția curenților de aer. În plus, o aerisire zilnică de câteva minute ajută la menținerea unui climat interior sănătos.

„Dacă vezi condens la exterior, felicitări! Geamurile tale sunt eficiente. Dacă e la interior, aerisește mai des, iar dacă e între sticle, programează o reparație”, conchide expertul. 

