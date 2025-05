Cum să gătești broccoli corect astfel încât să-și păstreze toate vitaminele și antioxidanții

Pentru a păstra toate proprietățile broccoliului, este esențial să-l tai și să-l lași să stea 15-20 de minute înainte de a fi gătit, pentru a activa enzima mirozinază care produce sulforafan, un antioxidant puternic. Cel mai bine este să-l gătești la abur, evitând fierberea sau prăjirea, care reduc valoarea nutritivă și pot crește absorbția de grăsimi. După gătire, adaugă muștar, un ingredient care intensifică gustul și crește absorbția sulforafanului, sporind astfel beneficiile pentru sănătate, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @alexmanzanares

De ce să mănânci broccoli

Conține vitamine și minerale

Broccoli este o sursă excelentă de nutrienți esențiali. Conține multă vitamina C, care ajută la vindecarea rănilor și la menținerea sănătății pielii, dar și la protejarea organismului de infecții. Este și o sursă importantă de vitamina K, esențială pentru coagularea sângelui și sănătatea oaselor. În plus, are acid folic (important mai ales pentru femeile însărcinate), potasiu (ajută la reglarea tensiunii arteriale) și fibre (pentru digestie). Toate acestea îl fac o legumă cu un profil nutrițional foarte bogat, dar cu puține calorii.

Antioxidanți puternici

Broccoli conține compuși antioxidanți precum sulforafanul, care protejează celulele corpului de deteriorarea cauzată de radicalii liberi - acele molecule instabile care pot provoca stres oxidativ, asociat cu îmbătrânirea prematură și multe boli cronice. Antioxidanții ajută la reducerea inflamației, care este la baza multor probleme de sănătate, de la boli de inimă până la diabet.

Sprijină imunitatea

Vitamina C, prezentă din abundență în broccoli, este unul dintre cei mai importanți nutrienți pentru întărirea sistemului imunitar. Ea stimulează producția de celule albe din sânge, care luptă împotriva infecțiilor. Asta înseamnă că mâncând broccoli, organismul tău devine mai pregătit să se apere de răceli, gripă și alte boli.

Bun pentru digestie

Fibrele din broccoli sunt de două feluri: solubile și insolubile. Fibrele insolubile ajută la mișcarea alimentelor prin intestin, prevenind constipația, iar cele solubile hrănesc bacteriile bune din intestin, promovând un echilibru sănătos al microbiomului. O digestie bună înseamnă și o absorbție mai bună a nutrienților și o stare generală de bine.

Poate ajuta la prevenirea unor boli

Studiile arată că sulforafanul și alți compuși bioactivi din broccoli pot avea efecte preventive împotriva unor tipuri de cancer, în special cele digestive (cum ar fi cancerul de colon) și chiar de prostată. De asemenea, prin reducerea inflamației și a stresului oxidativ, broccoli ajută la protejarea sistemului cardiovascular, scăzând riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral.

Bun pentru oase

Broccoli este o sursă bună de vitamina K și conține și o cantitate mică de calciu, ambele fiind vitale pentru sănătatea oaselor. Vitamina K ajută la fixarea calciului în oase, făcându-le mai puternice și prevenind osteoporoza pe termen lung. Asta e important mai ales pe măsură ce îmbătrânim.

Scade colesterolul

Fibrele solubile din broccoli pot lega colesterolul în intestin și îl ajută să fie eliminat din corp. Astfel, broccoli contribuie la scăderea nivelului de colesterol LDL („rău”), ceea ce reduce riscul de boli cardiovasculare, cum ar fi atacul de cord și hipertensiunea arterială.

