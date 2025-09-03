Cum s-a făcut o aterizare automată la Cluj în plină ceață / foto + video

Toamna și-a intrat oficial în drepturi, iar primele zile aduc deja provocări pentru aviație.

La Cluj, ceața densă a făcut ca o aeronavă să fie nevoită să efectueze o aterizare asistată pe sistemul ILS CAT II, cu auto land.

Astfel de proceduri de aterizare automată, ghidate de sistemele de instrumente, sunt folosite în condiții de vizibilitate redusă pentru a garanta siguranța pasagerilor și a echipajului.

Specialiștii spun că toamna și iarna sunt anotimpurile cu cele mai multe astfel de operațiuni, iar Clujul, aflat într-o zonă predispusă la ceață, este obișnuit cu aceste situații.

Imaginile surprinse în timpul aterizării au fost oferite de pilotul Cezar Osiceanu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News