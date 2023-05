Cum reușește Mihaela Bilic să nu se îngrașe: "Încerc să am contact minim cu mâncarea, ca să nu-mi aduc aminte că sunt un om sărac"

"Nu mi-e frică să mănânc merdenele, șnițel, catofi prăjiți"

"Eu mănânc o dată-n zi, nu îmi place apa și am recunoscut-o, adică sunt consecventă în afirmații. Beau lapte precum un bebeluș, beau ceai, mânânc ciorbă, nu-mi place apa, nu beau apă! Și, altfel, mănânc puțin, pentru că ăsta este metabolismul, asta este alegerea mea, sunt o persoană sedentară, leneșă și comodă. Nu am reușit să fac din sport un prieten și un aliat și, atunci, în momentul în care nici nu faci mișcare, trebuie să tai și mai mult din aportul caloric.

M-am autocondamnat la această restricție de cantitate și sărăcie din punct de vedere caloric, însă, atunci când mănânc, mănânc tot ce îmi place. Nu am nicun fel de interdicții, nu mi-e frică să mănânc merdenele, șnițel, catofi prăjiți. Este adevărat, însă, că este rar și cantitatea este mică. Atunci când spun merdenele, nu știu dacă am mâncat în ultimele 5 luni, dar, în capul meu, faptul că am permisiunea și că nu este interzis, contează. La fel și cartofii prăjiți, cred că am mâncat acum 3 luni, dar, din nou spun, nu îmi interzic nimic și încerc pe perioada zilei să mă amăgesc, să amân”, a spus Mihaela Bilic, într-un interviu pentru unica.ro.

"Încerc să am contact minim cu mâncarea, ca să nu-mi aduc aminte că sunt un om sărac"

"Dacă îmi este foarte foame, mai iau un covrig cu un lapte bătut, mai mănânc o banană sau o supă cremă, astfel încât să trag de timp și să ajung la masa de seară. O dată-n zi este, dar e seara, când pot să stau relaxată la masă și să am această bucurie că mi se cuvine o masă-n zi. E o chestiune de antrenament și de perseverență. Nu mă mai întreb îmi place, nu-mi place. Este o realitate. E o chestiune de realism și de a pune un echilibru între silueta pe care ți-o dorești și puțina mâncare pe care poți să ți-o mai permiți.

De multe ori, fac comparație, apropo de bugetul financiar… Sunt un om sărac, din punct de vedere buget de calorii și mă comport în consecință. Un om sărac nu se duce la mall și nu se uită cu jind la toate vitrinele alea, pentru că știe că în buzunar n-are decât 3 lei. Deci, eu încerc să am contact minim cu mâncarea, tocmai ca să nu-mi aduc aminte în fiecare moment că sunt un om sărac”, a adăugat Mihaela Bilic.





