Cum plănuiește China să îmbunătățească viața în orașele sale până în 2035

China a prezentat joi un plan strategic care vizează crearea unor orașe, până în 2035, cu un accent mai mare pe calitatea vieții, a relatat agenția oficială Xinhua, potrivit Reuters.

Această măsură vine după ce, în iulie, Beijingul a promis să construiască orașe locuibile, sustenabile și reziliente în următoarea etapă a dezvoltării urbane, pe măsură ce autoritățile își mută atenția de la creșterea rapidă la o dezvoltare stabilă.

Schimbarea de direcție are loc după o creștere urbană fulgerătoare care a propulsat odinioară a doua economie a lumii.

Acea expansiune accelerată a dus la apariția „orașelor-fantomă”, unde locuințele au fost construite, dar nu au fost cumpărate, la speculații imobiliare excesive în alte orașe și la un val uriaș de îndatorare la nivel național pentru a stimula investițiile și dezvoltarea.

Planul publicat de Xinhua precizează că dezvoltarea urbană trece de la extinderea pe scară largă la concentrarea pe îmbunătățirea calității și eficienței resurselor existente.

Până în 2030 se va fi înregistrat un progres semnificativ în construirea „orașelor moderne pentru oameni”, unde calitatea vieții va fi „considerabil îmbunătățită”, a transmis Xinhua.

„Până în 2035 vor fi înființate orașe moderne pentru oameni”, a adăugat aceasta.

Printre caracteristici se vor număra dezvoltarea de locuințe verzi și „inteligente”, servicii mai prietenoase pentru vârstnici și copii, precum și resurse medicale de înaltă calitate, potrivit raportului.

De asemenea, va exista un accent pe crearea de spații verzi comune, pe controlul poluanților emergenți precum microplasticele, dar și pe planuri de prevenire și reacție la dezastre urbane, se mai arată în document.

