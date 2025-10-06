€ 5.0886
Cum interpretează Viktor Orban victoria lui Andrej Babis la alegerile din Cehia
Autor: Elena Aurel

viktor-orban-va-face-din-migratie-subiectul-principal-al-presedintiei-ungariei-la-ue--desi-budapesta-a-primit-amenzi-usturatoare-de-la-cjue-privind-protectia-migrantilor_43179900 Sursa Foto: Agerpres
 

Premierul conservator ungar Viktor Orban a apreciat luni că victoria lui Andrej Babis la alegerile legislative în Cehia "consolidează toţi patrioţii Europei", relatează agenţia EFE.

"Poporul ceh a ales cu înţelepciune", iar în Europa Centrală oamenii ştiu "care sunt lucrurile care contează", respectiv "credinţa, familia, suveranitatea", a scris premierul ungar într-o postare pe reţeaua socială X. Victoria lui Babis "consolidează toţi patrioţii în Europa!", crede Orban. Ei doi şi liderul extremei drepte austriece Herbert Kickl au creat în Parlamentul European noul grup suveranist Patrioţi pentru Europa.

Partidul anti-sistem al lui Babis, ANO (Acţiunea Cetăţenilor Nemulţumiţi), a câştigat alegerile legislative cu 34,5% din voturi şi a obţinut 80 din cele 200 de mandate parlamentare, devansând alianţa liberală "Spolu" (Împreună) a premierului în exerciţiu Petr Fiala, care a obţinut 23,3% din voturi şi 52 de mandate.

Andrej Babis ar urma să formeze un guvern minoritar susţinut de formaţiunea de extremă dreapta SPD (Partidul libertăţii şi democraţiei directe) şi de partidul de dreapta "Motoriştii", care au obţinut 15 şi, respectiv, 13 mandate parlamentare.

El a promis în campania electorală oprirea ajutorului pentru Ucraina şi mai multă justiţie socială. După câştigarea alegerilor, Andrej Babis a avut o întâlnire cu preşedintele Petr Pavel, pe care l-a asigurat că nu este un politician antieuropean.

Preşedintele Petr Pavel, un fost general care a activat în cadrul NATO şi care ar fi dorit ca actualul premier Petr Fiala să câştige alegerile, i-a cerut lui Babis să menţină direcţia pro-UE şi să sprijine în continuare Ucraina, în special să nu abandoneze iniţiativa gestionată de Republica Cehă privind achiziţionarea de pe piaţa internaţională a unor obuze destinate Ucrainei. "Trebuie să ţinem cont de interesele noastre şi de cele ale partenerilor noştri", a indicat preşedintele, potrivit Agerpres. 

