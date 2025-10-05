Reacţie din Slovacia după victoria lui Babis în Cehia. "Războiul din Ucraina nu e războiul nostru"

Prim-ministrul slovac Robert Fico şi-a reiterat criticile în privinţa abordării Uniunii Europene faţă de Rusia, afirmând că el doreşte să prevină un nou război la scară mare în Europa, transmite dpa.



Războiul din Ucraina 'nu este războiul nostru', a spus Fico într-un interviu difuzat duminică de radio-televiziunea publică SVTR.



Interviul a fost prilejuit de comemorarea anuală a luptelor din 1944 din Trecătoarea Dukla, ce au marcat începutul eliberării Slovaciei de sub ocupaţia nazistă de către Armata Roşie sovietică.



Bătălia a fost cea mai mare şi mai sângeroasă din cele purtate în Al Doilea Război Mondial pe teritoriul actual al Slovaciei, trupele sovietice suferind pierderi grele, scrie Agerpres.



Fico a afirmat că este greşit că tot mai multe memoriale dedicate soldaţilor sovietici căzuţi sunt înlăturate.



El s-a declarat alarmat de 'cu câtă uşurinţă oamenii vorbesc mai mult despre război decât despre pace astăzi'.

Slovacia nu va fi atrasă "în nicio aventură de război"





La summiturile UE, a spus el, se discută despre cum să fie învinsă Rusia - o mentalitate pe care el a descris-o ca periculoasă. 'Nu ştiu dacă aceşti oameni sunt conştienţi de ceea ce războiul înseamnă cu adevărat. Poate cineva ar trebui să reamintească opiniei publice despre suferinţele teribile pe care (războiul) le-a cauzat atunci', a arătat premierul slovac.



Fico a promis că Slovacia nu va fi atrasă în nicio 'aventură de război' cât timp el va rămâne premier.



În acelaşi interviu, Fico a fost de părere că, dacă Andrej Babis, câştigătorul recentelor alegeri legislative din Cehia, va deveni prim-ministru, aceasta ar putea întări Grupul de la Visegard (V4), a consemnat agenţia slovacă TASR.



Potrivit lui Robert Fico, V4 ar putea deveni un jucător puternic dacă Babis, premierul ungar Viktor Orban şi el însuşi vor reuşi să-l convingă pe prim-ministrul polonez Donald Tusk să coopereze în acest spirit.



Dacă acest lucru se va întâmpla, vom avea din nou un jucător excepţional de puternic în Europa, ceea ce eu sprijin deplin, a spus Fico cu privire la viitorul V4, pe care îl consideră un actor regional important în promovarea intereselor naţionale şi de stat. În cazul Slovaciei, aceste interese se referă la gaze, electricitate şi petrol.



Cu privire la V4, premierul slovac crede că acesta a fost în mod deliberat dezmembrat pentru că era prea puternic.



'Obişnuiam să ne punem de acord înaintea reuniunilor Consiliului European, iar ei trebuiau să ne respecte şi să negocieze cu noi, pentru că, pentru anumite decizii, este necesară unanimitatea', a explicat Fico, referindu-se la cum funcţiona V4.