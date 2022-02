Cum au ajuns Oana Moșneagu și Vlad Gherman să formeze un cuplu

Nu în urmă cu mult timp, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au confirmat, printr-o fotografie postată pe Instagram, că formează un cuplu. Invitați la emisiunea "Super Neatza cu Răzvan și Dani" de la Antena1, în ediția din 3 februarie a.c., cei doi actori din serialul "Adela" au răspuns la câteva curiozități ale fanilor.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au mărturisit că nu s-au mutat încă împreună, dar petrec timp unul la celălalt. Cel mai mult, în casa lui. S-au apropiat inițial ca prieteni, iar apoi și-au dat seama că se potrivesc.

Totul s-a întâmplat după ce amândoi au trecut printr-o despărțire. Primul pas ar fi fost făcut de Vlad Gherman, când Oana Moșneagu era răcită. Actorul a fost atent și i-a cumpărat ceaiuri și o pătură.

"Am început să ne apropiem din martie, după ce am trecut amândoi printr-o despărțire.... Și așa am început să petrecem foarte mult timp împreună... Nu ne-am mutat, încă, împreună.", au povestit cei doi actori din "Adela", potrivit tvhappy.ro.

Oana Moșneagu povestea, la emisiunea "Xtra Night Show" de la Antena Stars, că "noi într-adevăr cumva ne-am sincronizat, că ne-am despărțit amândoi. A fost o întâmplare, am petrecut foarte mult timp împreună, și cu Mara și cu Dunaev, plecam la munte, ne întâlneam ba la mine, ba la ei. Dar eram pe prietenie. Ne-am legat așa după ziua ei."

Vlad Gherman a format un cuplu cu Cristina Ciobănașu

Anterior, Vlad Gherman a format un cuplu timp de nouă ani cu Cristina Ciobănașu, care joacă, de asemenea, în "Adela".

"Eu și Vlad nu mai formăm un cuplu. Am decis împreună că e mai bine să o luăm pe drumuri separate, însă rămânem prieteni.", spunea Cristina Ciobănașu.

Vlad Gherman preciza atunci că "se poate să rămânem prieteni după 9 ani de relație și, mai mult decât atât, o să ne avem spatele unul celuilalt. E greu, într-adevăr, avem trei săptămâni de când plângem încontinuu. Am perpelit decizia asta pe toate părțile și am ajuns la concluzia că e cel mai corect lucru pe care putem să-l facem pentru noi ca indivizi. Ce trebuie să înțelegeți este că 2020 și-a lăsat amprenta și asupra relației noastre."

