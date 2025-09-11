Cum ascunde Moscova mereu locația exactă a lui Putin. Marele secret al birourilor identice, dezvăluit de CIA: Securitate la limita paranoiei

Kremlinul folosește trei birouri identice pentru a ascunde unde se află de fapt Vladimir Putin.

Jurnaliștii americani au dezvăluit mecanismele folosite pentru a crea iluzia prezenței președintelui rus Vladimir Putin în locuri unde acesta nu se află, scrie publicația Dialog.UA. Conform investigației, liderul rus beneficiază de trei birouri complet identice, amplasate strategic în diferite regiuni ale Rusiei.

Informațiile provin din cartea „Exchange: The Secret History of the New Cold War” („Schimbul: Istoria secretă a noului Război Rece”), scrisă de Drew Hinshaw și Joe Parkinson, jurnaliști ai The Wall Street Journal, și se bazează pe date furnizate de CIA. Astfel, Putin conduce efectiv țara din oricare dintre cele trei locații, fără ca ceilalți să știe exact unde se află în acel moment.

„Birourile președintelui Rusiei se află în diferite regiuni ale țării, fiecare fiind echipat și mobilat identic, detaliile mergând până la amplasarea exactă a suportului prezidențial pentru creioane cu vulturul bicefal pe masa de lemn. Din această cauză, este foarte dificil să se determine locația reală a lui Putin”, notează autorii în cartea lor. Majoritatea participanților la videoconferințele conduse de Putin nu au nicio idee în ce regiune a Rusiei se află efectiv liderul.

"Kremlinul a creat în repetate rânduri iluzia prezenței lui Putin acolo unde, de fapt, el nu se afla"

Pentru a întări această iluzie, subordonații lui anunță adesea plecarea președintelui într-o localitate, în timp ce cortegiul prezidențial și avionul oficial pot fi observate plecând goale. „Kremlinul a creat în repetate rânduri iluzia prezenței lui Putin acolo unde, de fapt, el nu se afla”, subliniază Hinshaw și Parkinson.

Conform sursei citate, frica lui Putin de un atac a condus la măsuri de securitate extrem de riguroase, unele chiar la limita paranoiei. Astfel de protecții sunt rare în istoria mondială și, de regulă, sunt asociate cu lideri ai regimurilor totalitare.

Mai mult, Vladimir Putin a fost surprins discutând despre nemurire în timpul unei vizite în China și i s-a prezentat așa-numita „căpșună a tinereții”, un produs destinat combaterea îmbătrânirii, subliniind preocupările sale legate de longevitate și securitate personală, conform Dialog.UA.

