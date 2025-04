Șocul Chinei: Realitatea bate mitul. Dr. Florin Chirculescu: Când am ajuns acolo, nu mai voiam să intru în hotel / video

Dr. Florin Chirculescu a vorbit despre China și a explicat că aceasta e o lume diferită în toate sensurile, cu un contrast puternic față de cum o percepem noi. El a vorbit despre schimbările vizibile, cum ar fi faptul că tinerii din China sunt mai moderni și mai europenizați decât ne-am imagina, fiind politicoși și atenți la detalii.

„Cum e China? E mitul ăsta că e altă lume”, a spus Val Vâlcu.



„E altă lume, în toate sensurile”, a spus dr. Florin Chirculescu.



„Noi am fost acum câțiva ani, aveam apă după noi tot timpul că înghițeai greu”, a spus Bogdan Hrib.

„Era poluat. Citea lumea?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Am fost la târg de carte, dar nu prea am văzut cititori”, a spus Bogdan Hrib.



„Veneau copii, nu mai ții minte? Dar probabil că veneau ca și la noi, cu școala”, a spus dr. Florin Chirculescu.



„Și asta e o problemă ca și la noi, în ultima vreme, am tot văzut lansări unde se aduc două clase. Chestia asta, din contră, distruge pofta de citit. Dacă te forțează profesorul să vii la o acțiune să-l asculți pe unul care îți va vorbi despre doctoratul lui de filozofia mărului timpuriu”, a spus Bogdan Hrib.



„China nu e aia la care ne mai gândim noi. Când au venit la noi studenții de la română, erau îmbrăcați ca noi, era doar proful și un fost jurnalist sau fostul atașat de presă care era la costum, la MAO, în rest, erau cu skateboardul la ei, cu tricourile, cu alea. Mi s-au părut extrem de politicoși, foarte atenți să nu deranjeze”, a spus dr. Florin Chirculescu.

„Când am ajuns în China, nu mai voiam să intru în hotel"

Dr. Florin Chirculescu a mărturisit că inițial nu a vrut să meargă în China, dar odată ajuns acolo a fost fascinat de tot ce vedea, simțind nevoia să trăiască intens experiența.

„Eu nu am vrut să merg și până la urmă m-a forțat nevastă-mea, ăștia m-au luat și nu mai voiam să intru în hotel. Deci aveam senzația că orice minut pe care nu îl petrec pe stradă este o pierdere ireparabilă, că nu știu dacă voi mai ajunge vreodată. Trebuia să văd tot ce se întâmplă acolo. E în alt sistem de referință”, a spus dr. Florin Chirculescu.



„Exact de ce vorbim noi de citit. E vorba de experiența personală. De ce ai vrut să mergi în China, nu-ți ajungea să vezi un film? Ai vrut să mergi acolo să vezi... Așa e și cu cititul: experiență”, a spus Bogdan Hrib.



„Nu eram foarte convins că trebuie să ajung acolo. Îmi spusese un pacient, la un moment dat, m-am uitat așa cam strâmb la el. Zice: „China, domnule doctor...”. M-am uitat, zic: „Ce-o fi cu el?”, și abia după ce m-am întors am realizat: „Bă, câtă dreptate a avut ăla". Am început să mă uit la filme chinezești, inclusiv comuniste”, a spus dr. Florin Chirculescu.

Cum au luat chinezii Premiul Hugo

Dr. Florin Chirculescu a relatat că statul chinez ar fi investit strategic în dezvoltarea science fiction-ului pentru a susține domenii precum inteligența artificială, încurajând scriitorii prin programe dedicate.

„E o poveste, nu știu cât de reală e. Partidul Comunist Chinez a decis că inteligența artificială și IT-ul sunt ceva de bază și sunt bune: „Mergeți în lume și aflați de ce fac ăștia IT”. S-a întors unul care a fost în Silicon Valley și a zis: „Am găsit o chestie, toți au citit science fiction în copilărie. La noi cât scriu science fiction?”, „Bă, nu scriu”.



China nu avea o bună reprezentare în zona asta și au zis: „Hai să inventăm niște scriitori din ăștia”, și le-a luat 15 ani până la primul Premiu Hugo. Au încurajat cu 10.000 de euro sau ce le-or fi dat ei acolo: „Du-te în casa aia de creație și scrie, fă aia, fă aia”. Au și o bază largă de masă”, a spus dr. Florin Chirculescu.



„O bază largă și au timp. Folosesc timpul, adică nu vor mâine. Asta e o altă condiție a realizării. Asta înseamnă strategie. Ne gândim și noi pe o bucată de vreme, nu vrem mâine”, a spus Bogdan Hrib la emisiunea „Anti-Mit", de pe DC News.

