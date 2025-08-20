Cum a reușit un român să-și plătească în doar 4 ani creditul la apartament pe 30 de ani și să nu fie „sclavul băncii“

Majoritatea românilor care își cumpără locuințe noi apelează la credite pe mai multe decenii, de obicei pe 30 de ani. Totuși, această regulă nu este valabilă pentru toți. Un român a reușit performanța incredibilă de a achita suma împrumutată de la bancă în doar patru ani, economisind astfel dobânzi uriașe și câștigând liniștea sufletească pentru următorii 26 de ani, potrivit Biz Brașov.

Bărbatul a demonstrat o disciplină exemplară prin strategii bine gândite de economisire și prioritizare. El și-a povestit întreaga experiență, de la achiziția locuinței prin programul „Prima Casă“ până la achitarea integrală a creditului, într-o postare pe platforma Reddit.

„În 2021 am cumpărat un apartament cu un avans de 2.500 de euro (programul Prima Casă) în București. Deși atunci mi se părea scump, l-am achiziționat la prețul de 890 euro/mp. Îi mulțumesc prietenului meu cel mai bun, care m-a convins să îl iau! Costul total, cu loc de parcare, a fost de 50.300 de euro, plus 15.000 de euro pentru mobilare și utilare. Când a crescut rata, am refinanțat pe dobândă fixă. Acum, apartamente similare din zonă se vând cu aproximativ 100.000 de euro + TVA (ce-i drept, cu încălzire în pardoseală, dar cu o suprafață cu 10% mai mică)”, a relatat bărbatul.

Secretul: disciplină și sacrificii

El a reușit să își plătească întreaga datorie către bancă în numai patru ani, iar acum, în 2025, se bucură de sentimentul că nu mai are nicio datorie și este proprietar cu acte în regulă.

„Acești patru ani au fost o adevărată saga. Am tras de mine să cheltuiesc cât mai puțin și să produc cât mai mult. Nu îmi amintesc ultima oară când am intrat într-un mall și nici ultima vacanță în străinătate.

Nu beau alcool, am renunțat la țigări și nu consum droguri. Nu am mașină, iar locul de parcare l-am închiriat. Am muncit și cu două joburi pentru a reuși această performanță. Mai am de rambursat 10.000 de euro la un credit Student-Invest, dar nu plătesc dobândă, așa că nu mă grăbesc să îl achit anticipat. În prezent, reușesc să rămân cu 2.000 de lei în buzunar în fiecare lună”, a mărturisit acesta.

Mesaj pentru cei cu credite

Tânărul îi încurajează și pe alți români să fie disciplinați financiar și să nu accepte ideea că trebuie să rămână „legați” de bancă timp de zeci de ani.

„În viitorul apropiat nu voi mai cumpăra nimic, pentru că nu consider normală această creștere a prețurilor. Veniturile mele s-au dublat în ultimii ani, dar asta pentru că am două joburi. În rest, creșterea a fost de maximum 30%. Mi se par foarte scumpe locuințele acum, așa că voi aștepta cel puțin doi ani. Probabil voi merge iarna aceasta în vacanță în Grecia sau Thailanda. Vă iubesc pe toți cei cu credite! Trageți tare și închideți-le, nu rămâneți sclavi la bănci!

Vreau să mă felicit pentru ceea ce am reușit și să transmit un mesaj de speranță celor care au credite sau doresc să cumpere o locuință: nu trebuie să fii sclavul băncii timp de 30 de ani. Muncești și economisești câțiva ani, iar apoi te bucuri de libertate!”, a concluzionat el.

