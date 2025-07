Cum a reușit un câine Chihuahua să-și salveze stăpânul căzut în munți - FOTO

Un excursionist care a căzut într-o crevasă adâncă de 8 metri, în Elveția, a fost salvat datorită animalului său de companie, un câine din rasa Chihuahua, care le-a indicat echipelor de intervenție locul în care se afla, transmite luni agenția DPA.

Serviciul local de intervenție a declarat că bărbatul se plimba vineri alături de câinele său pe ghețarul Fee, lângă stațiunea Saas-Fee din Alpii elvețieni, când a căzut în crevasă printr-un pod de zăpadă.

El a reușit să ceară ajutor cu ajutorul unui walkie-talkie, a declarat duminică serviciul de salvare Air Zermatt.

„S-a întâmplat ca o persoană aflată în apropiere să primească apelul de urgență, însă nu a reușit să localizeze locul exact al accidentului”, a adăugat serviciul.

Air Zermatt a precizat că salvatorii au găsit în cele din urmă câinele Chihuahua, care stătea în apropierea găurii „abia vizibile” și astfel au reușit să-i salveze rapid stăpânul.

