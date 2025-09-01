Cum a fost sabotată, în stil rusesc, aterizarea Ursulei von der Leyen în Bulgaria. Piloții au folosit hărți manuale

Avionul care o ducea pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost vizat de interferențe care au dus la blocarea semnalului GPS în timp ce aeronava încerca să aterizeze ieri în Bulgaria.

Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, pentru CNN. Potrivit acestuia, Comisia a primit

„informații de la autoritățile bulgare conform cărora există suspiciuni că această interferență flagrantă a fost provocată de Rusia”.

Avionul a aterizat în siguranță, iar surse apropiate CNN au declarat că piloții au folosit hărți manuale pentru a manevra aeronava. CNN a solicitat un comentariu autorităților bulgare, care nu au menționat încă nimic.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei a afirmat însă că „acest incident întărește angajamentul nostru ferm de a dezvolta capacitățile de apărare și de a susține Ucraina”.

Vizita în Bulgaria face parte dintr-un turneu al Ursulei von der Leyen prin mai multe state ale Uniunii Europene situate la granița cu Rusia, Belarus și Marea Neagră. Scopul turneului este de a arăta unitate și fermitate, în contextul atacurilor continue ale Rusiei asupra orașelor ucrainene și al sabotării oricăror negocieri pentru încetarea focului.

Președinta Comisiei a vizitat vineri Letonia și Finlanda, sâmbătă Estonia și duminică Polonia și Bulgaria. Turneul se va încheia luni, cu vizitele în Lituania și România.

Conform agendei anunțate de Ministerul Apărării din România programul de luni include mai multe momente-cheie: La ora 15:00, Ursula von der Leyen sosește la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, în județul Constanța. Vizita continuă la ora 15:45, când va fi prezentă în Portul Militar Constanța pentru a vizita fregata „Regele Ferdinand”. La ora 16:45, șefa Comisiei Europene revine la Baza 57 Aeriană pentru convorbiri oficiale, iar de la ora 17:15 va avea o întâlnire cu militarii dislocați în aceeași unitate. În final, la ora 17:20, este programată o conferință de presă comună, tot la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

În discursul ei de la Sofia, la scurt timp după incident, dar înainte ca acesta să fie făcut public, von der Leyen a subliniat că Europa trebuie să „mențină sentimentul de unitate și de precauție”.

„Vladimir Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba. Este un prădător și poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică”, a afirmat ea.

