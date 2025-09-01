Data actualizării: | Data publicării:

Cum a fost sabotată, în stil rusesc, aterizarea Ursulei von der Leyen în Bulgaria. Piloții au folosit hărți manuale

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Avionul care o ducea pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost vizat de interferențe care au dus la blocarea semnalului GPS în timp ce aeronava încerca să aterizeze ieri în Bulgaria.

Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, pentru CNN. Potrivit acestuia, Comisia a primit
„informații de la autoritățile bulgare conform cărora există suspiciuni că această interferență flagrantă a fost provocată de Rusia”.

Avionul a aterizat în siguranță, iar surse apropiate CNN au declarat că piloții au folosit hărți manuale pentru a manevra aeronava. CNN a solicitat un comentariu autorităților bulgare, care nu au menționat încă nimic.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei a afirmat însă că „acest incident întărește angajamentul nostru ferm de a dezvolta capacitățile de apărare și de a susține Ucraina”.

Vizita în Bulgaria face parte dintr-un turneu al Ursulei von der Leyen prin  mai multe state ale Uniunii Europene situate la granița cu Rusia,  Belarus și Marea Neagră. Scopul turneului este de a arăta unitate și  fermitate, în contextul atacurilor continue ale Rusiei asupra orașelor ucrainene și al sabotării oricăror negocieri pentru încetarea focului.

Președinta Comisiei a vizitat vineri Letonia și Finlanda, sâmbătă Estonia și duminică Polonia și Bulgaria. Turneul se va încheia luni, cu vizitele în Lituania și România.

Conform agendei anunțate de Ministerul Apărării din România programul de luni  include mai multe momente-cheie: La ora 15:00, Ursula von der Leyen sosește la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, în județul Constanța. Vizita continuă la ora 15:45, când va fi prezentă în Portul Militar Constanța pentru a vizita fregata „Regele Ferdinand”. La ora 16:45, șefa Comisiei Europene revine la Baza 57 Aeriană pentru convorbiri oficiale, iar de la ora 17:15 va avea o întâlnire cu militarii dislocați în aceeași unitate. În final, la ora 17:20, este programată o conferință de presă comună, tot la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

În discursul ei de la Sofia, la scurt timp după incident, dar înainte ca acesta să fie făcut public, von der Leyen a subliniat că Europa trebuie să „mențină sentimentul de unitate și de precauție”.

„Vladimir Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba. Este un prădător și poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică”, a afirmat ea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Incendiu de proporții în vestul Turciei. Locuitorii fug din calea flăcărilor - VIDEO
01 sep 2025, 17:49
Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris
01 sep 2025, 17:48
Lovitură pentru cetățenii afgani. Ar putea avea interdicție în Germania, a decis o instanță
01 sep 2025, 16:45
Putin va pleca din Tianjin spre Beijing cu mașina. Între timp, Kremlinul se laudă că președintele rus a comunicat cu mulți lideri străini
01 sep 2025, 17:27
Putin avertizează după întâlnirile cu liderii Chinei și Indiei: Pacea depinde de oprirea extinderii NATO
01 sep 2025, 16:57
Israelul avertizat de Germania cu privire la eventuala preluare a controlului total asupra Fâșiei Gaza 
01 sep 2025, 16:03
ParintiSiPitici.ro
Școala începe sau nu pe 8 septembrie? Daniel David, MESAJ IMPORTANT pentru părinţi şi profesori
01 sep 2025, 17:52
Pasagerii unui avion Virgin au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle după ce toaletele s-au înfundat. O femeie, umilită după ce nu s-a mai putut abține
01 sep 2025, 15:54
SCO lansează o Bancă de Dezvoltare și își extinde „familia” la 27 de membri
01 sep 2025, 15:30
Cum a fost sabotată, în stil rusesc, aterizarea Ursulei von der Leyen în Bulgaria. Piloții au folosit hărți manuale
01 sep 2025, 13:35
Renault a numit un nou director la Dacia. Cine e Katrin Adt
01 sep 2025, 13:15
Donald Trump rupe tăcerea după zvonurile despre „moartea” sa
01 sep 2025, 11:01
Modi și Putin, așa cum nu i-ai mai văzut: India și Rusia, unite umăr la umăr chiar și în momente dificile / foto în articol
01 sep 2025, 10:37
Grecia și Germania au dezmembrat o rețea de contrabandă care transporta cocaină în mai multe țări din Europa
01 sep 2025, 09:37
Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului președinte al parlamentului ucrainean
01 sep 2025, 09:15
Karol Nawrocki nu uită de promisiunile din campanie: Trebuie să rezolvăm în sfârșit această problemă
01 sep 2025, 08:54
Cutremur puternic în Afganistan. Cel puțin 600 de morți
01 sep 2025, 08:34
Președintele chinez Xi Jinping propune o nouă ordine globală la forumul de securitate din China
01 sep 2025, 08:45
Putin, dezvăluiri despre „înțelegerile” la care s-a ajuns în Alaska: China și India ne susțin
01 sep 2025, 08:09
Sudul Global s-a reunit în China: Modi, Xi și Putin, demonstrație de forță și semne de vindecare a rănilor dintre națiuni / foto în articol
31 aug 2025, 23:18
Ursula von der Leyen: Europa elaborează planuri destul de precise pentru o desfășurare de trupe în Ucraina
31 aug 2025, 22:25
Uzina de armament de la Sopot, blocată de naționaliști în timpul vizitei lui von der Leyen în Bulgaria
31 aug 2025, 20:18
Merz exclude majorarea impozitelor pentru cetățenii Germaniei
31 aug 2025, 19:01
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
31 aug 2025, 17:25
Peskov susține că țările UE împiedică eforturile de pace ale lui Donald Trump
31 aug 2025, 16:28
Karol Nawrocki îl atacă pe Lech Walesa: Nimeni nu ne va interzice să spunem adevărul despre el
31 aug 2025, 16:20
Papa Leon al XIV-lea denunță „pandemia de arme” și cere armistițiu imediat în Ucraina
31 aug 2025, 15:33
Putin încearcă să bage bățul prin gard și să rupă relațiile lui Trump cu Europa
31 aug 2025, 15:23
Game over: Trump trăiește. Cum a pus președintele SUA capăt zvonurilor privind moartea sa
31 aug 2025, 13:45
„Cea mai bogată prinţesă a Europei” s-a căsătorit, la Vaduz, cu un manager de investiții
31 aug 2025, 13:16
Trump schimbă sistemul electoral în SUA
31 aug 2025, 10:14
O alunecare de teren a distrus o porţiune de autostradă şi zeci de metri de cale ferată în Norvegia
30 aug 2025, 23:23
Merz dezvăluie strategia Europei pentru ca Rusia să nu mai poate continua războiul și ataca în viitor
30 aug 2025, 22:58
Ce se întâmplă cu banii Rusiei înghețați de Europa? Toate opțiunile sunt pe masă
30 aug 2025, 21:00
Cel puțin trei morți și 94 de răniți, după deraierea unui tren în Egipt
30 aug 2025, 19:34
Zelenski, prima reacție după asasinarea fostului preşedinte al parlamentului ucrainean
30 aug 2025, 18:54
Zvonul „Trump a murit” a explodat pe rețelele de socializare. Cum se explică medical vânătaia care alimentează conspirațiile
30 aug 2025, 18:22
Așa ceva nu s-a mai văzut de la blocada Cubei: Trump a dat ordin să fie înconjurată Venezuela. Invazie?
30 aug 2025, 16:51
Israelul însăsprește asediul în Gaza. Crucea Roșie avertizează că e imposibilă o evacuare a ultimului bastion al grupării teroriste Hamas
30 aug 2025, 16:14
Planul lui Trump de expulzare în masă a migranților, blocat de o instanță federală
30 aug 2025, 16:22
Zelenski vrea „măsuri reale“ contra Rusiei
30 aug 2025, 15:16
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, împușcat mortal în Liov
30 aug 2025, 13:55
Putin se pregătește de o nouă vizită de forță. Kremlinul spune că e „fără precedent“
30 aug 2025, 13:28
Karol Nawrocki a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe Maia Sandu. Ce au discutat cei doi președinți
30 aug 2025, 12:18
Rusia a lansat peste 500 de drone și 40 de rachete în Ucraina. Update: Reacția lui Zelenski / foto în articol
30 aug 2025, 09:44
SUA au dat liber la vânzarea de sisteme Patriot, care vor ajunge în Ucraina
30 aug 2025, 09:25
Înfrângere juridică majoră pentru Donald Trump
30 aug 2025, 08:04
Merz e „îngrijorat“ de situaţia politică din Franţa
29 aug 2025, 22:47
Gazele naturale, sub lupa UE: Importatorii ar putea fi nevoiți să probeze originea lor
29 aug 2025, 19:00
Karol Nawrocki pune Polonia pe harta mondială a dezvoltării tehnologice
29 aug 2025, 18:06
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
29 aug 2025, 17:48
Zeleneski: Rusia a strâns 100.000 de militari lângă un nod logistic crucial pentru Ucraina
29 aug 2025, 17:35
Cele mai noi știri
acum 6 minute
Mutare politică în Parlament. Ce fac demisionarii POT și SOS
acum 9 minute
Răspunsul lui Sorin Grindeanu la o nouă majorare de TVA
acum 19 minute
Nicușor Dan, alături de Ursula von der Leyen la Constanța: „România are o importanță strategică pentru securitatea europeană”
acum 21 de minute
Incendiu de proporții în vestul Turciei. Locuitorii fug din calea flăcărilor - VIDEO
acum 22 de minute
Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris
acum 43 de minute
Putin va pleca din Tianjin spre Beijing cu mașina. Între timp, Kremlinul se laudă că președintele rus a comunicat cu mulți lideri străini
acum 47 de minute
Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară
acum 51 de minute
CSM îi face iresponsabili pe guvernanți și susține că vor să distragă atenția de la problemele economice
Cele mai citite știri
pe 31 August 2025
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
pe 31 August 2025
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
pe 31 August 2025
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
pe 31 August 2025
Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto
acum 6 ore 54 minute
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel