Cum a fost posibilă stingerea datoriei externe în ultimul an al epocii Ceaușescu / video

Mihai Păunescu a explicat faptul că plata completă a datoriei externe în România comunistă a fost posibilă, dar a avut costuri uriașe pentru societate. Economia și populația au fost stoarse, industria nu a mai investit în utilaje și tehnologie, iar oamenii au suferit lipsuri severe la alimente, combustibil și încălzire.

„De ce ajung statele să fie datoare? Există și state care au excedent. Noi am fost în această situație, când ne-am achitat datoria externă și pentru câteva luni am fost pe plus în '89, prin sărăcirea populației, privațiuni, rație de alimente, rație de curent electric. De fapt, a fost un autoconsum, industria s-a degradat, nu au mai fost investiții, o parte din banii pe care îi produce industria trebuiau puși în amortizarea utilajelor, cumpărate noi utilaje, tehnologia adusă la zi. Economia a fost stoarsă, și populația. Sunt state care sunt pe plus fără să apeleze la măsurile lui Ceaușescu”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„În societatea comunistă, a fost posibilă plata completă a datoriei externe și venirea pe zero în serviciul datoriei publice, dar să ne reamintim că asta a costat regimul însăși existența sa, fiindcă costurile sociale au fost uriașe.

Dincolo de privațiunile în privința drepturilor fundamentale, existau privațiuni în privința nevoilor de bază. Nu găseai alimente, nu te puteai încălzi, nu exista combustibil sau era raționalizat într-o măsură foarte mare”, a spus Mihai Păunescu.

„Și umilințele... Trebuia să te pui bine cu cel care avea doi pui la frigiderul alimentarei”, a completat Val Vâlcu.

„Plus tentația corupției pe care o generează, fiindcă sistemul nu poate nici să supravegheze, indiferent cât de polițienesc și de securistic ar fi fost statul, nu putea să supravegheze chiar toate palierele vieții sociale și atunci apăreau lanțuri de distribuție paralele care se bazau pe relații personale, ceea ce astăzi etichetăm în mod clasic ca fiind corupție.

Prin urmare, există un echilibru sau o negociere între sustenabilitatea politicilor acestea fiscal-bugetare pe termen lung și nevoile imediate ale populației", a spus Mihai Păunescu la DC News.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News