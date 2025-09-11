Cum a fost informat PDG-ul Radio România, Răzvan Ioan Dincă, de izbucnirea războiului din Ucraina / video

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV PDG-ul Radio România, prima reacție după raportul CE privind statul de drept din România

Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC News, Răzvan Ioan Dincă, președinte Director General al Radio România, a vorbit despre rolul esențial al radioului public în informarea corectă a societății și a povestit cum a fost anunțat, pe 24 februarie 2022, la ora 5 dimineața, de izbucnirea războiului din Ucraina.

„În ceea ce privește informarea în mod clar. Noi încercăm să spunem tot timpul „vreți informare corectă, aici o găsiți“. Cred că zona de prevenție e foarte importantă și cei care se ocupă de ea, sunt responsabili. Radio are un departament special și avem tipuri de proceduri în caz de calamități sau în caz că se întâmplă anumite aspecte nedorite“, a punctat directorul general al Radio România.

„Ultima problemă majoră pe care am avut-o a fost începerea războiului din Ucraina, când la 5 și ceva dimineața primeam mesaj de la directorul Radio România Actualități că a început războiul. Eram și proaspăt numit la radio și prima dată nu am avut percepția dimensiunii. Am pus telefonul jos, m-am întins înapoi în pat, că dormeam, după care m-am trezit brusc și mi-am zis: „stai puțin, sunt director Radio România și am un rol“.

Pentru mine, acela a fost un moment foarte important care reflectă faptul că în situații din acestea, radioul are un rol esențial“, a precizat, la DC News, Răzvan Ioan Dincă.

„Există mesaje pregătite?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Da, există! Există mesaje pregătite, există oameni care se preocupă de acest aspect“, a adăugat directorul general al Radio România.

