Răzvan Ioan Dincă: Trebuie răbdare pentru o informare de calitate. Cine sunt mentorii tinerilor / video

Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General al Radio România Actualități, a subliniat importanța radioului ca sursă de informații corecte și verificate, care creează în același timp o legătură emoțională cu ascultătorii. Acesta a explicat că, deși uneori știrile pot întârzia pentru verificare, prioritatea postului este transmiterea de informații corecte, iar vocile realizatorilor contribuie la crearea unui sentiment de încredere și apropiere față de public.

Răzvan Ioan Dincă a vorbit despre rolul Radio România în furnizarea de informații corecte și verificate și despre importanța de a transmite știri corecte și relevante, chiar dacă uneori întârzie, pentru a evita răspândirea informațiilor false.

„Noi avem un canal destinat publicului tânăr, dar și oamenii care se gândesc în permanență cum să facă pentru a le oferi un conținut adecvat oamenilor tineri, celor care de abia acum încep să înțeleagă ce înseamnă informația. Este greu pentru a putea face diferența între ce este adevărat și ce nu este adevărat, între ceea ce se propagă pur și simplu ca fiind adevăruri, dar nu sunt, versus lucrurile care sunt cu adevărat verificate și au valențe pentru a fi transformate în adevăruri, cum Radio România face.

Atunci, oamenii încep să distingă prin comparație. Radio trebuie să facă acest lucru, trebuie în permanență să se exprime ca fiind unul dintre furnizorii de adevăruri, unul dintre cei care transmit o informație corectă, relevantă, dacă se poate, și chiar dacă uneori mai întârziată, asta se întâmplă și din cauza faptului că verificarea nu se poate face imediat la o știre care poate să suscite atenția publicului și decât să dai o știre ce se propagă la 3 milioane și jumătate de ascultători pe zi care să fie falsă, mai bine o verifici puțin și întârzii, față de cei care dau imediat știrea și care după o rectifică, pentru că odată aruncată în eter, lumea o aude și poate a doua oară nu mai are posibilitatea să vadă rectificarea respectivă", a spus Răzvan Ioan Dincă.

Radio România nu dă știri false

Răzvan Ioan Dincă a explicat că Radio România oferă în general informații corecte și rareori difuzează știri greșite. Potrivit acestuia, deși radioul nu este la fel de atractiv precum televiziunea, echipa Radio România se mândrește cu munca sa.

„În general, la Radio România nu prea se întâmplă să dăm știri false. Nu știu dacă s-a întâmplat o dată sau de două ori în patru ani, de când sunt în mandatul de Președinte Director General al Radio România, și nu mă refer la știri false în adevăratul sens al cuvântului, nici măcar greșite. Nu prea am întâlnit. Foarte puțin s-a întâmplat. Că anumite lucruri poate nu au funcționat optim, poate nu am pus la timp niște întrebări corect, asta da, dar să discuți despre a da știri greșite la Radio România, nu prea s-a întâmplat.

Între sursele de informare corectă pe care Comisia Europeană le-a evidențiat a fost și Radio România, ca fiind unul dintre furnizorii care oferă informație corectă. Acest lucru ne face să fim mândri de ceea ce realizează colegii de la Radio România în condițiile în care radioul nu este atât de atractiv precum este televiziunea. La radio nu te vezi, nu îți vezi chipul, nu apari pe sticlă, se aude doar un glas. Realizatorii Radio România nu au privilegiul de a fi văzuți așa cum sunt cei de la televiziuni sau cei care fac conținut digital, deși și noi am început să facem conținut digital”, a spus Răzvan Ioan Dincă.

Rolul radioului depășește simpla transmitere a informației

Răzvan Ioan Dincă a explicat că vocile de la radio creează o legătură emoțională cu ascultătorii și că rolul radioului depășește simpla transmitere a informației și joacă un rol semnificativ în crearea legăturii emoționale cu publicul.

„Vocile lor sunt atractive pentru oameni și oamenii, odată ce se obișnuiesc cu un anumit tip de voce, au nevoie de ea și li se pare că prin acea voce li se transmit anumite tipuri de informații, uneori chiar și de emoții care îi fac să nu se mai simtă singuri sau care le dă încredere.



Radio are o funcțiune văzută și nevăzută, aceasta a universului sonor ce depășește noțiunea de informație este uneori mai importantă decât informația în sine. Lipsa de comunicare uneori se rezolvă, la nivelul individului, și prin deschiderea unui radio. Vorbește cineva cu tine într-un anumit moment și acel cineva, chiar dacă tu nu poți să-i răspunzi imediat, ți se pare că ți se adresează, ești doar tu cu el. E o componentă emoțional extraordinar de importantă și de foarte multe ori evidențiată în relația directă pe care noi o avem cu ascultătorii”, a spus Răzvan Ioan Dincă la DC News.

Video:

