Cum a fost amplasat telefonul care l-a înregistrat pe Piedone. Noi detalii de la șprițul din Pescăria lui Matei

Marți dimineață, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins la locuința președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu-Piedone, în cadrul unei anchete ce vizează suspiciuni de fapte asimilate corupției. Imediat după intervenția procurorilor, Piedone a oferit primele declarații presei, în fața domiciliului său, afirmând că nu a încălcat legea și că acțiunile sale au deranjat interese puternice.

„Dacă există dovadă, înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate”, o declarație-cheie

Potrivit informațiilor apărute în presă și confirmate de surse oficiale, Cristian Popescu Piedone mergea controale cu un microbuz Hyundai negru care nu aparține ANPC, instituție care, de altfel, nu dispune de astfel de vehicule. Mai mult, șoferul despre care astăzi a vorbit în fața DNA nu pare să fie angajat ANPC, ci posibil un om din anturajul personal al demnitarului.

„Dacă există dovadă, înseamnă că mi-au ascultat telefoanele mie și șoferului”, a spus Cristian Popescu Piedone, într-o reacție care nu neagă dovezile, ci doar contestă modul în care au fost obținute.

Sursele susțin că Piedone a fost însoțit, în timpul controalelor, de o echipă de filmare privată, persoane care nu sunt angajate ale ANPC, dar care au filmat constant scenele: Tăvi de prăjituri aruncate, uleiuri vechi expuse teatral, reacții de show. Nu este clar cine a plătit aceste filmări, că ANPC nu se ocupă de montaje video.

După „controale”, cină la Pescăria lui Matei

După terminarea „controalelor”, Cristian Popescu Piedone a mers pe la ora 16:00-17:00 la restaurantul Pescăria lui Matei, unde i s-a organizat un separeu, la solicitarea unui oficial de la ANPC Central, potrivit surselor. Masa s-a întins până la miezul nopții, iar Cristian Popescu Piedone a fost servit de doi chelneri dedicați.

La masa respectivă au fost prezenți Piedone, un șef al Corpului de Control al ANPC, șoferul lui Piedone, patronul localului Pescăria lui Matei, adică persoana tocmai „controlată” și Sorin Susanu, chemat ulterior de Piedone. Susanu a ajuns pe la ora 22:30-23.00.

Fragmentul audio, publicat de Constanța INFO, îl surprinde pe Cristian Popescu Piedone cu un limbaj suburban, într-o stare care sugerează consum excesiv de alcool. Potrivit surselor, înregistrarea ar fi fost realizată printr-un telefon lăsat pe modul „record” într-o haină pusă pe spătarul scaunului. Cel mai clar se aude Piedone, ceea ce sugerează că dispozitivul era aproape de el, nu de Sorin Susanu, care a ajuns târziu și se aude abia perceptibil. Susanu a fost chemat de Piedone abia spre finalul „șprițului”.

De departe cel mai straniu detaliu rămâne faptul că la masă a participat inclusiv patronul restaurantului, adică omul „controlat” de ANPC. Acesta a stat la masă aproape întreaga seară, în timp ce se discutau strategii, rivalități și se folosea un limbaj demn de filme cu interlopi. Când ai planuri malefice le spui la „șpriț”, de față cu oamenii pe care ar trebui să-i controlezi?!

Sursele spun că înregistrarea ar fi fost anticipată de o postare a lui Horia Constantinescu, fost șef ANPC, care a avertizat pe Facebook că „urmează bombe”. Horia Constantinescu a mai fost implicat într-un conflict cu Susanu în trecut, tot pe baza unei înregistrări, dar invalidată de procurori.

Președintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost adus marți la sediul DNA, unde va fi audiat în dosarul în care este suspectat că ar fi avertizat Hotelul Internațional din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control.



Procurorii au descins marți dimineața într-un complex turistic din Mamaia, unde era cazat Piedone. Ulterior, acesta a fost adus de procurori la domiciliul său din Bragadiru, pentru percheziții.



În paralel, anchetatorii au descins la hotelul din Sinaia, dar și la sediul ANPC.



La ieșirea din locuința sa din Bragadiru, el a spus că procurorii nu au găsit nimic, după care a fost urcat într-o mașină și dus la sediul DNA.



Anterior, el a declarat că de când se află la șefia ANPC nu a făcut niciun trafic de influență și nu a luat bani, adăugând că a deranjat „extrem de mulți”prin controalele efectuate.



„De când sunt președintele Autorității pot să fiu acuzat de orice, poate să mi se zică orice, nu am făcut trafic de influență, nu am luat una de un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da, se vede acest lucru, nu acuz nimic, vom vedea, dar am deranjat extrem de mulți, și vorbesc de la corporații, de la multe și multe altele pe care nu le știți. N-am vrut decât să îmi fac datoria și mi-o voi face în continuare. Voi demonstra prezumția mea de nevinovăție”, a declarat Cristian Popescu Piedone, în fața locuinței sale din localitatea Bragadiru.



Piedone a recunoscut că este prieten cu proprietarul hotelului și este acuzat acum de DNA că ar fi purtat o discuție cu cineva de la Hotel Internațional Sinaia, în care ar fi divulgat că urmează să meargă controlul acolo sau în zonă.



„Lucrurile astea dacă s-au întâmplat (...) ar fi fost undeva în luna mai (...) când a fost comandamentul pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani și ani de zile. Nu am avut niciun schimb de informații”, a spus Piedone.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News