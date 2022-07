Cum a făcut bani Anamaria Prodan în SUA: Aşa am strâns bănuţi. Ne-am căsătorit în trei zile

"Am plecat în America cu 100 de dolari. Primul meu soţ s-a angajat imediat, era şi student şi aşa am strâns bănuţi. Ne-am căsătorit în trei zile. Azi ne-am cunoscut, în trei zile am strâns tot şi când am ajuns acolo ne-am căsătorit. Am strâns bani şi ne-am luat maşinuțe cu bomboane. O pungă costa 5 dolari. Şi apoi am început să avem tot mai multe, în tot Vegasul.

"Primul milon l-am făcut după ce am vândut două case"

Apoi vindeam bomboane în saloanele de înfrumuseţat. Făceam mulţi bani din bomboane. Făceam mii de dolari, dar erau bani. Cu primii bani am luat un apartament mic. Am plătit o parte cu bani jos şi apoi plăteam în rate. Apoi ne-am deschis un parc de maşini. Luam maşini, le recondiţionam şi apoi le vindeam. Aşa făceam şi cu case. Primul milon l-am făcut după ce am vândut două case, în 2003", a povestit Anamaria Prodan, pentru un post TV.

Banii câștigați au fost investiți apoi în imobiliare. Anamaria Prodan a explicat întreg procesul. Spune ea, cumpăra case între 70 de mii de dolari şi 100 de mii de dolari, și le vindea, chiar înainte de criză, cu peste 900 de mii de euro casa.

"Era în 1997, în America, aveam banii familiei mele şi am început să cumpăr case. Pentru ei era ceva wow, îţi dai seama. Dar gândeşte-te că eu am început să cumpăr case între 70 de mii de dolari şi 100 de mii de dolari. Iar pe câteva dintre ele le-am vândut chiar înainte de criză cu 900 şi ceva de mii de euro casa. Când am înţeles ce se întâmplă şi vine nenorocirea în America am vândut. Şi exact casele alea pe care le-am luat cash, alea erau acolo şi îmi aduceau venit. Mai greu este când eşti cu banca… Scade valoarea… şi tu toţi banii ai să îi dai la bancă…", a adăugat ea.

Anamaria Prodan, declarații surprinzătoare despre relația cu Reghecampf

Recent, Anamaria Prodan a făcut noi declarații despre relația pe care o are cu Laurențiu Reghecampf.

"Trebuie să își asume trecutul acestei fete, în țară, în străinătate. Asta este! Am încercat să îl fac să înțeleagă ca nu are cum să repare, va fi urmărit o viață de imaginea ei. El știe unde este astăzi, fără Anamaria Prodan, cu o domnișoară cunoscută prin oraș. Mi-aș dori să fie fericit, cred că asta e cel mai important. Ce avem de reglat, o să reglăm noi între noi.”, a spus Anamaria Prodan, în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, scrie click.ro.

"Să fie fericit, dar cred că e doar o iluzie optică"

"Bebe nu vrea să îl vadă. Cum ar fi să îl vedeți lângă Corina Caciuc? Băiatul știe tot, suferă. Nu mai putem face nimic. Mie îmi pare foarte rău, lăsând la o parte pedeapsa pe care i-am aplicat-o când am dezvăluit cât rău a făcut. Este problema lui. Eu, fetele și Laur Junior trăim frumos. Mesajele lui Laurențiu Junior sunt dure pentru că este mare și are orgoliu. Laur a fost un bărbat foarte mândru. (..) Să fie fericit, dar cred că e doar o iluzie optică și, la cum îl știu eu, și îl știu foarte bine, suferă tare în el (Laurențiu Reghecampf n.r). La fel suferim și noi, am construit ceva împreună și nu o să îmi explic niciodată de ce s-a întâmplat asta.”, i-a mai spus Anamaria Prodan lui Cristi Brancu.

"Eu cu Laurențiu comunic non stop"

"Eu cu Laurențiu comunic non stop. Vorbim despre orice, ce probleme am, ce nevoie are Bebe, ce s-a scris. Pe copil nimeni nu îl poate obliga. Dacă el nu vrea să meargă la tatăl lui... Sunt alegerile copiilor mei, le respect, vorbim frumos despre Laur și ne gândim cum s-a ajuns aici. Până închid ochii, o să rezolv puzzle-ul ăsta: cum a ajuns fetița asta (Corina Caciuc n.r) atât de aproape de noi? (..) Laurențiu a fost doar o pradă ușoară.”, a mai spus impresara.

