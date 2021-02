Culisele legii vaccinării obligatorii. Bodog: Eu sunt autorul! Se dorește ascunderea adevăratelor probleme din Sănătate

"Proiectul nu are nicio legătură cu vaccinarea anti Covid-19. Eu sunt autorul legii, deci nu poate să spună nimeni mai bine decât mine, plus că am participat şi la Senat în momentul în care s-a votat. Deci legea se referă la vaccinarea obligatorie a copiilor, aşa scrie acolo în lege - şi ne referim la vaccinurile cuprinse în programul Ministerului Sănătăţii ca vaccinuri obligatorii pentru bolile pe care le ştim. Se mai face vorbire într-un loc despre vaccinarea în situaţii de epidemie - nu pandemie, ci epidemie - care se face la recomandarea Grupului tehnic de lucru care este definit în lege şi la recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Astăzi, când vorbim, Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu a făcut recomandarea şi nici nu încurajează vaccinarea obligatorie anti Covid-19. Deci este o chestiune care a fost scoasă în faţă pentru a arunca o perdea de fum în ochii oamenilor, în scopul de a ascunde realele probleme pe care le au ministrul Sănătăţii, Ministerul Sănătăţii şi, de altfel, tot Guvernul.

De asta ei au lăsat un paragraf undeva în Legea Bugetului că vor sprijini această lege, după care au spus că nu e vorba de aia pentru că şi-au dat seama că nu e legea lor şi acum au făcut o perdea de fum.

Dacă cineva pune mâna pe lege şi o studiază va vedea exact ceea ce am explicat. Am mai fost întrebat dacă se face referire la vaccinarea adulţilor şi de fiecare dată am explicat că există referire dar, aşa cum spuneam mai devreme, acest lucru nu se poate face decât în situaţie de epidemie şi la recomandarea OMS şi cu aprobarea Grupului tehnic de lucru", a explicat, pentru cititorii DC News, Florian Bodog.

"Dacă proiectul ar fi adoptat în forma votată de Senat ar fi un act de responsabilitate a tuturor şi nu fac aici nicio excepţie, ea ar face numai bine pentru sănătate, însă chiar dacă ar fi adoptată în forma actuală nu ar aduce nicio obligativitate de vaccinare anti Covid-19 pentru că vaccinarea anti Covid-19 nu îndeplineşte condiţiile pe care le-am enunţat", a subliniat Florian Bodog.