Cu cât cresc prețurile proprietăților din Bulgaria odată cu trecerea la euro

Piaţa imobiliară din Bulgaria este pregătită pentru o creştere semnificativă a preţurilor în 2025, urmată de un avans mult mai moderat după adoptarea euro, estimează Alexander Bochev, preşedintele Asociaţiei Naţionale Imobiliare (NSNI).



Alexander Bochev a arătat spre precedentul creat de Croaţia, care s-a alăturat zonei euro în 2023. În cei cinci ani înainte de adoptarea euro, preţurile proprietăţilor în Croaţia au urcat în ritm anual cu 6-10%. În anul de dinaintea aderării la zona euro, preţurile au urcat cu 17%, ar apoi au revenit la un ritm anual de creştere de 6-10%.



O tendinţă similară este aşteptată în Bulgaria. În ultimii ani, preţurile proprietăţilor în ţară au urcat în ritm anual cu 9-15%. Pentru 2025 este previzionat un avans de 18%, în linie cu expansiunea din primul trimestru din 2025. Pentru perioada 2026-2027 creşterea preţurilor ar urma să se stabilizeze la aproximativ 10% pe an, a explicat Bochev.



În 2024, avansul pieţei imobiliare a fost determinat de cererea ridicată. Au fost finalizate aproximativ 95.000 de tranzacţii în domeniul proprietăţilor rezidenţiale, cu 40% peste media de dinaintea pandemiei, volumul total depăşind 12 miliarde de leva, a declarat Anton Andonov, directorul general al ERA Real Estate. Majorarea veniturilor gospodăriilor, dobânzile reduse la creditele ipotecare, inflaţia persistent ridicată, care i-a determinat pe oameni să investească în sectorul imobiliar şi speculaţiile în jurul adoptării euro au alimentat avansul pieţei imobiliare, susţine Andonov, conform Agerpres.



În 2025, preţurile locuinţelor continuă să crească, anul acesta fiind puţin probabilă o modificare a dobânzilor la creditele ipotecare. Dar, după 1 ianuarie 2026, data prevăzută pentru aderarea Bulgariei la zona euro, dobânzile se vor alinia gradual cu cele din alte state care folosesc moneda unică. Per ansamblu, dobânzile în zona euro indică o tendinţă de scădere, a apreciat Andonov.



Aceasta a afirmat că 2025 reprezintă vârful ciclului imobiliar din ultimii patru ani. După adoptarea euro, piaţa imobiliară din Bulgaria ar urma să se stabilizeze, cu aproximativ 80.000 vânzări pe an.



Până la finalul lui 2025, preţurile locuinţelor ar urma să crească cu cel puţin 10%, iar în 2026 ritmul de creştere ar urma să încetinească la 6%, nivel considerat viabil şi sustenabil.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News