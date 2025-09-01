Data actualizării: | Data publicării:

CSM îi face iresponsabili pe guvernanți și susține că vor să distragă atenția de la problemele economice

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Stiri
Sursa foto: Freepik
Sursa foto: Freepik

CSM transmite un mesaj tranșant către guvernanți. 

”În contextul campaniei de defăimare a magistraților inițiate și întreținute de luări de poziție repetate din zona factorului politic și promovate intens în mass-media pentru a distrage atenția de la problemele economice și sociale cu care se confruntă societatea, Consiliul Superior al Magistraturii a semnalat insistent riscurile pe care le generează o astfel de abordare iresponsabilă.

În mod regretabil, mesajele publice transmise de Consiliu au fost ignorate, iar campania de denigrare a continuat și a generat consecințe greu de imaginat într-un stat de drept. Rețelele sociale abundă în luări de poziție de o agresivitate fără precedent la adresa magistraților, în sensul instigării directe la săvârșirea unor infracțiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor. Mai mult, manifestări similare au avut loc și în incinta instanțelor, chiar în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecție care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave.

La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești și parchetele au semnalat numeroase astfel de incidente cu care se confruntă, conturându-se un fenomen de o gravitate excepțională care tinde să se extindă, fiind fără precedent și amenințând integritatea fizică și psihică a magistraților și a membrilor familiilor acestora.

Consiliul Superior al Magistraturii va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a efectua cercetările care se impun cu privire la toate incidentele raportate de instanțe și parchete, precum și cu privire la cele identificate în mediul online, asigurând corpul magistraților că va derula, de îndată, toate demersurile necesare pentru protecția judecătorilor și procurorilor.

În același timp, Consiliul Superior al Magistraturii adresează un apel vectorilor de comunicare publică atât din mediul politic, cât și din afara acestuia, să manifeste responsabilitate în discursurile și mesajele transmise pentru a preveni instaurarea unui climat de haos social, în care actul de justiție nu ar mai exista” arată un comunicat transmis de CSM. 

01 sep 2025, 17:19
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

