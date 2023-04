CS Universitatea Craiova - CFR Cluj. Ardelenii lui Dan Petrescu nu au câștigat de 2 ani în 'Bănie' / Rezultat final - Live score

La pauză, scorul este 0-0!

Actualizare

CFR Cluj are emoții în duelul cu CS Universitatea Craiova. Echipa lui Dan Petrescu nu a mai câștigat pe „Ion Oblemenco” de aproape doi ani!

Pentru Craiova, meciul de azi este extrem de important pentru că un eșec ar cam însemna și compromiterea totală a șanselor pentru a câștiga titlul de campioană. De cealaltă parte, CFR Cluj nu vrea să piardă contactul cu liderul. O posibilă victorie ar duce-o pe CFR Cluj lângă Farul Constanța.

Echipele de start

CS Universitatea Craiova: L. Popescu - Ș. Vlădoiu - G. Zajkov - R. Silva - B. Nchama - V. Screciu - A. Mateiu - A. Ișfan - Ș. Baiaram - A. Ivan - J. Markovic.

Antrenor: Eugen Neagoe

CFR Cluj: S. Scuffet - C. Manea - A. Burcă - Y. Matias - C. Braun - C. Deac - L. Cvek - K. Muhar - E. Krasniqi - A. Maglica - D. Bîrligea.

Antrenor: Dan Petrescu

