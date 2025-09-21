CS Agronomia și CSU Știința București au câștigat Supercupa României 3x3

Sala Sporturilor „D.P. Colibași” din Brașov a găzduit sâmbătă, 20 septembrie, Supercupa României 3x3, eveniment care a adus în teren cele mai valoroase echipe feminine și masculine, anunță Federația Română de Baschet.

La feminin, trofeul a fost cucerit de CS Agronomia București, după un parcurs solid și un joc spectaculos în finală. Distincția de Tissot MVP a fost acordată Alexandrei Chitanu.

La masculin, victoria a revenit echipei CSU Știința București, care a reușit să se impună în fața unor adversari puternici. Vladislav Mustiață a fost desemnat Tissot MVP, pentru prestația remarcabilă din competiție.

Supercupa României la baschet 3x3 de la Brașov a reunit în Sala Sporturilor D.P. Colibaşi, unele dintre cele mai puternice echipe din țară.

Echipe participante:

• CS Agronomia București – Open Feminin,

• CSM Corona Brașov – Open Masculin,

• CSU ASE București – Open Feminin,

• CSU ASE U23 București – Open Masculin,

• CSM Corona Braşov – Open Feminin,

• CSU Știința București – Open Feminin.

Suupercupa României 2025 a fost un eveniment susținut de Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Agenția Națională pentru Sport, alături de partenerii Tissot, Albini Prassa, Mastercard, Hidroelectrica, Regina Maria, Linksoft, Brenntag, Autopalermo, Nike și Bilbor. Parteneri media: AGERPRES și GSP.