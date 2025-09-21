€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Sport

 
Data publicării: 18:44 21 Sep 2025

CS Agronomia și CSU Știința București au câștigat Supercupa României 3x3

Autor: Ioan-Radu Gava
baschet Foto: Federația Română de Baschet
 

Sâmbătă, 20 septembrie 2025, la Sala Sporturilor „D.P. Colibași” din Brașov a avut loc Supercupa României 3x3.

Sala Sporturilor „D.P. Colibași” din Brașov a găzduit sâmbătă, 20 septembrie, Supercupa României 3x3, eveniment care a adus în teren cele mai valoroase echipe feminine și masculine, anunță Federația Română de Baschet.

La feminin, trofeul a fost cucerit de CS Agronomia București, după un parcurs solid și un joc spectaculos în finală. Distincția de Tissot MVP a fost acordată Alexandrei Chitanu.

La masculin, victoria a revenit echipei CSU Știința București, care a reușit să se impună în fața unor adversari puternici. Vladislav Mustiață a fost desemnat Tissot MVP, pentru prestația remarcabilă din competiție.

Supercupa României la baschet 3x3 de la Brașov a reunit în Sala Sporturilor D.P. Colibaşi, unele dintre cele mai puternice echipe din țară.

Echipe participante:

• CS Agronomia București – Open Feminin,

• CSM Corona Brașov – Open Masculin,

• CSU ASE București – Open Feminin,

• CSU ASE U23 București – Open Masculin,

• CSM Corona Braşov – Open Feminin,

• CSU Știința București – Open Feminin.

Suupercupa României 2025 a fost un eveniment susținut de Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Agenția Națională pentru Sport, alături de partenerii Tissot, Albini Prassa, Mastercard, Hidroelectrica, Regina Maria, Linksoft, Brenntag, Autopalermo, Nike și Bilbor. Parteneri media: AGERPRES și GSP.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cs agronomia bucuresti
supercupa romaniei 3x3
csu stiinta bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Banda de alergare sau aparatul de vâslit: Ce recomandă antrenorii pentru arderea grăsimilor și creșterea masei musculare
Publicat acum 27 minute
Trump, acuzat de un important lider democrat că duce SUA pe „calea dictaturii“
Publicat acum 29 minute
Vor apăra SUA Flancul Estic al NATO? Donald Trump, răspuns tranșant
Publicat acum 58 minute
Șoferi români, fiți atenți în Bulgaria! Titi Aur, detalii despre noul sistem de radare din țara vecină / video
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Secretul longevității: Ceaiul băut de locuitorii din Okinawa, așa zisul „tărâm al nemuritorilor”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Sep 2025
Locatarii scapă de o parte din costuri! Legea care taie din cheltuielile de bloc
Publicat pe 19 Sep 2025
”O avertizez pe ministra USR a Mediului să nu se joace cu focul”/ ”Nu scapi”
Publicat pe 19 Sep 2025
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
Publicat acum 10 ore si 5 minute
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 19 Sep 2025
Escrocheria care nu interesează Guvernul Bolojan, considerată un risc tot mai mare în Cehia. Capcană pentru români
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close