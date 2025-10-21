Criză în coaliția europeană: Rotativa nu funcționează. Ce zice Partidul Popular European

Marți, la Strasbourg, Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE), a transmis un semnal clar că nu se grăbește să respecte acordul încheiat cu socialiștii europeni privind președinția Parlamentului European, programată să revină centru-stângii în 2027.

Weber a evitat să se angajeze public că va preda funcția, sugerând chiar posibilitatea ca actuala președintă, Roberta Metsola, să obțină un al treilea mandat, o mișcare care ar zdruncina echilibrul politic de la Bruxelles și ar tensiona relațiile dintre principalele grupuri parlamentare.

„S-a convenit, de asemenea, că socialiștii sunt pregătiți să lucreze împreună și cred că în următorii un an și jumătate își pot arăta fiabilitatea”, a declarat Weber când a fost întrebată dacă va respecta acordul de rotație, conform POLITICO.

PPE acuză socialiștii de lipsă de cooperare: „Se agață de funcții, dar nu oferă rezultate”

Manfred Weber a lansat și o critică directă la adresa socialiștilor europeni, pe care i-a acuzat că pun mai mult preț pe funcții decât pe rezultate. Conservatorul german a făcut referire la un vot crucial programat miercuri, privind un pachet legislativ de simplificare ecologică, în care o parte dintre deputații socialiști ar intenționa să voteze împotriva liniei convenite în cadrul coaliției.

„Socialiștii se agață de locuri de muncă, dar nu oferă ceea ce oamenii așteaptă cu adevărat de la ei”, a spus Weber, care pune sub semnul întrebării seriozitatea partenerilor de centru-stânga.

Declarațiile sale au fost interpretate ca un avertisment politic: dacă socialiștii nu respectă disciplina de vot și nu demonstrează loialitate în dosarele-cheie, PPE ar putea reconsidera întregul acord de împărțire a funcțiilor.

Socialiștii reacționează: „Acordul e scris și trebuie respectat”

Reacția Partidului Socialiștilor Europeni (PES) nu a întârziat. Președintele formațiunii, fostul premier suedez Stefan Löfven, a reamintit că există un acord formal, semnat după alegerile europene din 2024, între PPE, PES și liberalii din Renew Europe. Acesta prevede împărțirea funcțiilor de vârf din instituțiile UE, inclusiv alternarea președinției Parlamentului între dreapta și stânga.

„Avem un acord, acordul a fost încheiat după alegeri, iar acest acord este încă valabil”, a declarat Löfven vineri. „PPE trebuie să se conformeze dacă mai doresc un mediu de lucru decent la Bruxelles”.

Tonul ferm al liderului socialist trădează o tensiune tot mai mare între cele două blocuri politice majore, în contextul în care majoritatea pro-europeană de la Strasbourg se bazează pe colaborarea lor strânsă.

Un posibil conflict cu ecouri la Bruxelles și Strasbourg

Criza rotativei europene survine într-un moment delicat pentru Uniunea Europeană. După alegerile din 2024, coaliția formată din PPE, socialiști și Renew Europe a fost considerată cheia stabilității politice în Parlamentul European, garantând continuitatea în procesul legislativ și susținerea Comisiei conduse de Ursula von der Leyen.

Însă avertismentul lui Weber ridică semne de întrebare privind soliditatea acestei coaliții, mai ales în contextul în care grupurile eurosceptice și de extremă dreapta câștigă tot mai mult teren. O eventuală ruptură între PPE și socialiști ar putea arunca Uniunea într-o perioadă de blocaj instituțional, complicând adoptarea dosarelor majore privind bugetul, migrația și tranziția verde.

Roberta Metsola, miza tăcută a jocului politic european

În centrul acestei dispute se află figura Robertei Metsola, actuala președintă a Parlamentului European, apreciată pentru echilibrul și profesionalismul său, dar și pentru loialitatea față de PPE. Weber a lăsat să se înțeleagă că ar susține-o pentru un al treilea mandat, o mișcare fără precedent care ar rescrie regulile nescrise ale rotației politice la vârful instituției.

Deși Metsola nu a comentat public speculațiile, surse de la Bruxelles afirmă că ar fi dispusă să continue dacă grupurile politice majore o vor susține, mai ales într-un moment în care Parlamentul are nevoie de stabilitate și credibilitate.