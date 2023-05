Criza din 2009 s-ar putea repeta. Previziunea lui Șerban Nicolae (PSD) / video

Șerban Nicolae a fost invitatul lui Răzvan Dumitrescu la emisiunea „Ce Se Întâmplă“, la DC News, unde a vorbit despre posibilitatea unei crize similară sau chiar mai gravă decât cea din 2008-2009, care să aibă efecte în România:

„Din moment ce vorbim, într-un an pre-electoral, de tăieri de economii, că la anul sunt alegeri, înseamnă că ai o problemă atât de mare încât ți-ai călcat pe suflet și vorbești de chestia asta în an pre-electoral. În 2009 nu era criză, deși era criză, pentru că era an pre-electoral. În 2010, după ce și-a văzut sacii în căruță, Băsescu a ieșit cu discursul“, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Nu știu dacă e neapărat la fel. Și condițiile sunt altele. Criza de la noi din 2009 era o consecință a crizei americane din 2008“, a completat Șerban Nicolae.

„Știți ce vine de afară acum? Sunt trei bănci care au dat faliment în SUA în 3 luni, încă două au avut căderi mari pe bursă în urmă cu 48 de ore. Cinci bănci în cinci luni. Piețele, ieri (n.r. 3 mai 2023), au reacționat în UE, a fost scădere pe minerit, scădere la petrol, British Petroleum a avut cădere 8,2%. Nu credeți că vine din nou de acolo spre noi?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Ba da, dar există și foarte multe cifre umflate speculativ. La un moment dat, pe criterii de negociere de piață, unele companii ajungă să fie umflate. Dacă îi întrebi cât au distribuit dividend, o să spună că o nimica toată, dar în tranzacțiile bursiere apar ca fiind foarte profitabile. Se umflă cifrele și la un moment dat ajung să mai fâsâie.

De exemplu, First Republic Bank nu a avut nici măcar o secundă întreruperea activității, pentru că într-o noapte JP Morgan a preluat activele și a continuat activitatea. Dacă erați client al First Republic Bank ați fi constatat că nu aveați nici măcar o secundă de blocaj, dar se mai curăță niște lucruri“, a precizat Șerban Nicolae.

„Atunci când se mai sparg niște bule din astea, credeți că va veni din nou spre noi o chestie, iar ai noștri nici nu s-au trezit?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

Șerban Nicolae: Semne sunt

„Este într-adevăr o speculație care are legătură cu realitatea. Piața imobiliară e și ea o piață speculativă. În SUA, însă, este această discuție, care a fost și pe vremea lui Trump, Banca Centrală Americană anunță că solicită aprobarea creșterii majorării datoriei suverane. Pentru asta e nevoie de aprobarea Congresului. Președintele încearcă să negocieze acum. Ea arată că există un deficit foarte important de dolari pe piață. Guvernul Federal are o dificultate în a acoperi o serie de găuri rămase din urmă și o scădere a vieții economice. În momentul în care acțiunile unei companii explodează, toate celelalte în cascadă încep să se reorganizeze și se raportează unii la alții. La un moment dat se ajunge la un vârf, după care urmează căderea.

Părerea mea e că nu vine ceva, dar există în America și o temere legată de efortul făcut din rațiuni de conflict în Ucraina. O serie întreagă de cheltuieli au mers către conflictul din Ucraina. Totuși, cetățeanul american e învățat ca statul american, când intervine undeva pe glob, urmează niște beneficii.

Acum avem și expectativa BRICS, care așteaptă momentul favorabil. Sunt forțe uriașe grupate într-o zonă de interes economic, cu acces la resurse, cu rezerve financiare uriașe, cu acoperire uriașă și care nu așteaptă decât să se termine balamucul pentru ca apoi să reîmpartă piețele“, a spus Șerban Nicolae.

„Întrebarea e dacă nu cumva va fi o situație și mai grea decât în 2008-2009?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Posibil să fie! Semne sunt suficiente“, a spus Șerban Nicolae.

