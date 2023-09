Cristina Cioran, scoasă din întuneric de fiica ei. A fost la un pas de depresie: "Poate, acum, nu mai existam..."

"Depresia cauzată de orice situație e periculoasă. Depinde și cât de puternic ești, cum te lupți. Poate duce la gesturi finale. De aceea, să-ți păstrezi sănătatea mintală e cel mai important, atât pentru tine, cât și pentru familia ta. Am avut momente când nu mă simțeam împlinită din punct de vedere personal și profesional, dar ele au trecut pentru că știu ce e important pentru mine și viața mea și mă bucur mult că am putut să le depășesc. Diagnosticul de depresie nu l-am avut, m-am ferit cât am putut", a mărturisit Cristina Cioran pentru cancan.ro.

"Am fost la psiholog după naștere, când fetița era în spital. Acesta e un moment de tristețe ce m-a pus destul de tare jos. Dar am reușit să mă ridic atunci și, din fericire, fetița m-a ajutat, pentru că ea își revenea. Și pentru ea am putut să continui să lupt. Altfel, nu știu ce finalitate ar fi avut. Poate, acum, nu mai existam", a mai spus aceasta.

"Mi-au dat curaj și m-au făcut să mă ridic din pat"

"Am născut prea devreme… Nu mi-a fost ușor, dar mai greu i-a fost Emei, care s-a luptat cu adevărat. Eu doar am fost acolo din când în când… Nu suficient, din păcate. Sfaturi nu știu să dau, pot spune doar că este necesar să știi cam ce se poate întâmpla, ca să recunoști semnele, care pot fi diferite de la femeie la femeie. Eu nu m-am gândit că se poate întâmpla să nasc prematur și, de aceea, nu prea m-am interesat. A fost o greșeală.

Ce m-a ajutat cel mai mult, după echipa de medici și personalul medical de la Spitalul Universitar, au fost mesajele oamenilor și ale celor care au fost și ei născuți prematur. Acestea mi-au dat curaj și m-au făcut să mă ridic din pat și să încep să văd lucrurile altfel. La rândul meu, am încercat să încurajez alte femei, care au trecut sau trec prin așa o experiență", spunea Cristina Cioran, la sfârșitul anului trecut, pentru viva.ro.

Cristina Cioran a născut prematur, anul trecut, în luna iulie, termenul normal fiind în septembrie.

