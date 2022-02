Cristina Cioran, MOTIVUL pentru care nu a ajuns în fața altarului cu tatăl fiicei sale: Ne facem planuri în fiecare zi

Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Anul trecut, viața lor s-a schimbat radical, după ce au aflat că vor deveni părinți pentru prima dată. Deși se iubesc tot mai mult pe zi ce trece, cei doi nu au ajuns în fața altarului. Cristina Cioran a declarat că iubitul ei o cere în căsătorie zilnic, însă vedeta consideră că nu actul îi ține aproape, ci iubirea dintre ei, dar și fetița pe care o au împreună.

”Prima oară am luat-o în glumă, ne cunoșteam de câteva săptămâni, a fost foarte simpatic, dar el era foarte serios. Pentru mine actul în sine nu înseamnă mare lucru, așadar nu este o condiție în relația noastră, avem ceva atât de prețios împreună, încât vom fi legați toată viața.

Mă cere de nevastă în fiecare zi, ne facem planuri în fiecare zi. Prima oară i-am spus că mă mai gândesc și i-am spus din neant, a două zi, DA. A apărut un DA dintr-o tăcere. După câteva secunde, am început să râdem ca doi copii care au făcut o prostioară”, a declarat Cristina Cioran, potrivit viva.ro.

Cum s-au cunoscut cei doi

Cristina Cioran a povestit că în momentul în care l-a cunoscut pe iubitul său, trecea printr-o despărțire dureroasă și nu se aștepta nicio clipă să întâlnească pe cineva care să o facă să iubească din nou.

”Eram foarte tristă și foarte nefericită când l-am cunoscut pe Alex, eram într-o perioadă destul de ciudată. Ieșeam dintr-o relație toxică, nu mă interesa nimic. Ne-am cunoscut la o petrecere, total întâmplător, total pe nepregătitelea. Când ne-am cunoscut, a fost pe cât de neașteptat, pe atât de rapid totul, parcă nu am vrut să pierdem nicio secundă. Poate că acela a fost un moment în care am realizat cât timp pierdem aiurea, fără sens. M-am surprins pe mine, am realizat câtă nevoie aveam de cineva inteligent, curajos, cu umor și brațe puternice”, a declarat Cristina Cioran, potrivit sursei citate mai sus.

Cristina Cioran, despre botezul fiicei ei

Cristina Cioran a declarat că ea și Alexandru Dobrescu se pregătesc pentru botezul fiicei lor, Ema, care va avea loc în această primăvară. Totodată, vedeta speră ca măsurile impuse de pandemie să se mai relaxeze pentru a putea avea mulți invitați.

