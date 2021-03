Cristian Socol: „Ceea ce vedem în aceste zile este doar începutul”

„Am scris aici in urma cu un an si jumătate ca exista o probabilitate ridicată de tensiuni sociale in Q4.2020 -Q1.2021, suprapuse unor tensiuni de natura economica. Sigur ca epidemia SARS-CoV-2 a accentuat aceste tensiuni. Revin, am scris aici ca o eventuala criza economica apăruta pe fondul unor politici de austeritate va elimina rezervele de bunăstare create in perioada 2017- octombrie 2019 si va diminua puterea de cumpărare in Q4.2020 - Q1.2021 pana la un nivel insuportabil.

Spuneam atunci ca principalii romani afectați vor fi tinerii, ca de obicei categoria cea mai lovita de criza economica si sociala. Tot atunci spuneam ca urmăresc un indicator de avertizare timpurie, un proxy al unei crize sociale. Este vorba despre Indicele de Stress Social. Asa cum se testează stressul fiscal, asa cum se testează stressul in domeniul bancar, financiar s.a.m.d tot astfel exista ceea ce se numește indice de stress social. Pe baza unui complex de indicatori de avertizare timpurie - economici si sociali - se poate estima cu o probabilitate ridicata ca ceea ce vedem în aceste zile este doar începutul. Vom vedea”, a scris acesta într-o postare pe pagina sa de Facebook.