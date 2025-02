Crin Antonescu, primul comentariu după demisia lui Iohannis. Ce spune despre o candidatură a lui Bolojan în locul său

Candidatul comun al coaliţiei la preşedinţie, Crin Antonescu, a declarat, luni, că prezenţa lui Ilie Bolojan în funcţia de preşedinte interimar al României nu are nicio influenţă şi nu afectează cu nimic decizia Partidului Naţional Liberal de a susţine candidatura sa la Palatul Cotroceni.

„De când a început discuţia despre această posibilă candidatură aţi examinat intens şi cu oarecare poftă ipoteza că nu voi fi susţinut. Voi fi susţinut. Astăzi am avut aici o întâlnire. Doamna primar, domnul primar v-au spus ce s-a discutat. V-am spus cu un răspuns hotărât: prezenţa domnului Ilie Bolojan, de bun augur, în opinia noastră, ca preşedinte interimar la Cotroceni, nu are niciun influenţă, nu afectează cu nimic decizia Partidului Naţional Liberal, că vorbim de domnul Bolojan acum, de a susţine un candidat, luată deja de partid. Nu am mai mult decât atât ce să spun”, a afirmat Antonescu, la Parlament, întrebat dacă există posibilitatea să nu mai fie susţinut în cursa pentru Cotroceni, după ce Ilie Bolojan va prelua interimatul în fruntea ţării.

El a mai arătat că nu ştie dacă demisia lui Klaus Iohannis va fi un avantaj pentru candidatura sa.

„Nu ştiu. E clar că cei care au agitat ideea suspendării au avut în vedere doar raţiuni electorale şi îmi pare rău că li s-au mai alăturat şi alţii. Nu ştiu dacă va fi un avantaj sau nu, vom vedea. Cei de la AUR pot spune orice, până la urmă vom merge în faţa cetăţenilor şi nu cred că acest calcul, cel puţin pentru noi, dumneavoastră sigur puteţi să faceţi asta, nu trebuie să ne reţină foarte mult timp. Dacă ne va aduce puncte, vom vedea. Până la urmă cred că intenţiile, planurile, propunerile pentru viitorul României trebuie să se bazeze pe lucruri foarte serioase, nu pe efectul demisiei unui preşedinte care şi-a încheiat mandatele”, a adăugat Antonescu.

Întrebat în legătură cu mandatele lui Klaus Iohannis, Crin Antonescu a spus că nu are nicio ezitare să spună că în mandatele acestuia s-au întâmplat şi lucruri bune.

„Despre mandatele lui Klaus Iohannis putem discuta. (...) N-am nicio ezitare şi am curajul, dacă vreţi electoral, să spun că mandatele lui Klaus Iohannis s-au întâmplat şi lucruri bune şi importante pentru România, dar atât de discuţie, este una despre trecut. Îl vom evalua în fel şi chip. Acum discutăm în campanie despre viitor.(...) Eu nu am afirmat niciodată că e o povară. (...) Din punctul meu de vedere, formula de acum încolo sper să ridice o parte din presiunea din societate şi dintr-o temă falsă. Repet, noi nu discutam în campania asta electorală dacă a fost bine sau nu ce a făcut domnul Iohannis”, a mai afirmat Crin Antonescu.

