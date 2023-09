Creșteri majore pe segmentul produselor contrafăcute și de contrabandă în România. Stop Contrabanda.ro: De 5 ori mai multe țigări de contrabandă capturate în zona de sud comparativ cu 2022

Autoritățile române au capturat peste 90 mil. țigarete de contrabandă în primele 9 luni ale anului, evaluate la peste 15 mil. EUR pe piața neagră.

Volumul de capturi aproape s-a dublat față de aceeași perioadă din 2022, conform platformei StopContrabanda.ro.

Zona de Sud are o pondere de 26% în total capturi de țigări de contrabandă în 2023, cu peste 24 de milioane de țigarete de contrabandă capturate, de 5 ori mai multe față de aceeași perioadă a anului 2022

Totodată, potrivit datelor autorităților, un volum de bunuri contrafăcute în valoare de peste 60 de mil. EUR au fost reținute în România anul acesta.

Obiectivul BAT este de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™),ceea ce implică susținerea eforturilor de combatere a activităților de trafic ilicit.

Traficul cu produse contrafăcute s-a triplat în primele șase luni ale anului 2023[1], potrivit Analizei activităţii Poliţiei de Frontieră Române pe semestrul I al anului 2023.Între produsele cel mai frecvent contrafăcute se numără țigaretele, articolele vestimentare și de încălțăminte sau produsele cosmetice. Fiecare vânzare a unui produs contrafăcut generează pierderi la bugetul de stat și un pericol real la adresa siguranței consumatorilor.

BAT, un partener dedicat al autorităților în lupta împotriva contrabandei și contrafacerii

BAT demarează și în acest an o nouă campanie de informare cu privire la cadrul legal și riscurile contrabandei și contrafacerii la adresa siguranței individuale și a comunităților. Începând cu 21 septembrie, toate punctele de frontieră și vamale vor oferi materiale informative privind cantitățile de țigarete cu care se poate călători în spațiul UE și non-UE, sancțiunile aplicabile pentru contrabandă și contrafacere, precum și elemente de identificarea produselor ilegale și contrafăcute. Campania se derulează în parteneriat cu Poliția de Frontieră Română și Autoritatea Vamală Română.

“În contextul în care datele la zi ale anului curent indică o sporire alarmantă a activității infracționale și diversificarea metodelor de introducere pe piață a produselor de contrabandă și contrafăcute, siguranța consumatorilor, frânarea fenomenelor rețelelor infracționale și asigurarea sustenabilității veniturilor la bugetul de stat trebuie să se regăsească cu prioritate pe agenda publică a țării. Credem cu tărie într-o informare continuă și corectă asupra riscurilor contrabandei și contrafacerii și continuăm să susținem eforturile autorităților în combaterea acestui fenomen cu implicații severe asupra dezvoltării economice și a siguranței comunităților”, declară Ileana Dumitru, Director juridic și relații publice, Aria Europa de Sud – Est din cadrul BAT.

Pe fondul eforturilor intense de combatere a activităților ilicite la graniță, BAT, cel mai mare jucător de pe piața tutunului din România, a plătit anul trecut o contribuție totală de 10,5 miliarde lei (2,1 miliarde euro) în accize și taxe la bugetul de stat. Această sumă se adaugă la cele 24 miliarde de euro contribuție directă a BAT la bugetul de stat în primii 25 de ani de activitate pe piața locală.

„Acțiunile de amploare derulate pentru combaterea contrabandei se reflectă în datele consemnate în primele opt luni ale anului în curs, înregistrând rezultate foarte bune care constau în capturi semnificative de țigarete și destructurarea de rețele de crimă organizată. În perioada ianuarie - august au fost reținute în vederea confiscării, 3,4 milioane pachete de ţigări cu o valoare de 62,7 milioane lei şi peste 27 de tone tutun vrac şi pentru narghilea. Eforturile în vederea reducerii fenomenului traficului ilegal vor continua la fel de susținut, în colaborare cu toate instituțiile statului cu competențe în combaterea contrabandei, precum şi cu partenerii din industria de profil”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor de poliţie IVAŞCU Victor-Ştefan.

Autoritatea Vamală Română și BAT au reînnoit în data de 08 septembrie 2022 Protocolul de colaborare semnat în 2014, fiind stabilit un cadru general pentru intensificarea eforturilor comune de a preveni și combate contrabanda cu produse din tutun, fabricarea, comerțul și distribuția ilegală a produselor din tutun contrafăcute, precum și pentru stabilirea modalităților de colaborare și a schimbului de informații și asistență.

Experiența operativă ne-a arătat că traficul ilicit cu produse accizabile este un fenomen ce poate fi combătut eficient prin colaborare și parteneriat, iar Autoritatea Vamală Română derulează permanent acțiuni specifice de combatere a traficului ilegal cu țigarete și produse din tutun, prin mijloacele avute la dispoziție, inclusiv prin colaborarea cu instituțiile și autoritățile de aplicare a legii și cu autoritățile internaționale de profil ( OLAF, EUROPOL, SELEC, Organizația Mondială a Vămilor).

Traficul ilicit cu țigarete și produse din tutun este un fenomen global, complex și constituie o amenințare permanentă pentru concurențialitatea pieței legale, interne și europene, de natură să afecteze substanțial bugetul de stat consolidat al fiecărui stat membru, interesele financiare ale Uniunii Europene și, în egală măsură, comerțul ilicit cu țigarete. Traficul ilicit cauzează pierderi financiare importante, care se datorează neachitării taxelor vamale, precum și a altor taxe, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA) și accize.

Cele mai mari 3 capturi de țigarete de contrabandă au fost înregistrate anul acesta în județele Arad, Giurgiu și Vâlcea, volumele reținute în aceste județe reprezentând peste 70% din totalul capturilor în primele 9 luni ale lui 2023.

Autoritățile au destructurat anul acesta și grupări majore care activau în domeniul contrafacerii de produse din tutun, în special în zonele de sud ale țării. La jumătatea anului, în urma unor percheziții în județele Ilfov, Călărași și Dolj, autoritățile au descoperit grupări care au organizat și introdus pe teritoriul României 64 de transporturi ce au avut ca obiect aproape 330 tone de tutun neprelucrat, în scopul prelucrării acestuia în diferite unități clandestine. În luna august, de asemenea, au fost descoperite două instalații de procesare clandestină a tutunului și peste 2.000 de kilograme de tutun, dintre care aproximativ 600 de kilograme era deja prelucrat.

Datele despre evoluția capturilor de țigarete de pe teritoriul României sunt centralizate în timp real pe platforma www.stopcontrabanda.ro, o inițiativă BAT care are scopul de a susține eforturile autorităților, prin centralizarea capturilor din întreaga țară, dar și de a informa consumatorii cu privire la efectele contrabandei cu țigări asupra societății. Campania este desfășurată în parteneriat cu Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română. Campania „Stop contrabanda” a fost lansată de BAT în 2017, pentru a crea un punct unic de informare cu privire la contrabanda cu țigări.[2]

Despre BAT în România

BAT, cel mai mare jucător de pe piața tutunului din România, a avut un impact total în economie de peste 125 de miliarde de euro* în primii 25 de ani de prezență pe piața locală. Din această sumă, aproximativ 24 de miliarde de euro reprezintă contribuția directă la bugetul de stat sub formă de taxe și accize. BAT este unul dintre cei mai mari contribuabili ai României, cu o contribuție totală de 10,5 miliarde lei (2,1 miliarde euro) în accize și taxe la bugetul de stat în 2022. Investițiile totale ale companiei în fabrica din Ploiești au depășit pragul de 500 de milioane de euro de la construcția sa în 1996. BAT are în prezent peste 3.000 de angajați în cele trei entități economice ale grupului din România și generează peste 30.000 de locuri de muncă pe lanțul de distribuție. România are 2.000 de km de graniță cu țări non-UE, în care prețul tutunului poate fi de până la trei ori mai mic, iar fiecare container de țigări ilegale înseamnă un milion de euro profit pentru rețelele de contrabandă. Date ale Interpol arată că traficul ilicit de țigări este un catalizator pentru traficul de droguri, arme, persoane și chiar activități teroriste.

Despre BAT la nivel global

BAT este o companie de top, cu mai multe categorii de bunuri de larg consum, al cărei obiectiv este de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) prin reducerea impactului asupra sănătății, ceea ce presupune angajamentul de a oferi consumatorilor adulți o gamă variată de produse cu risc redus*.

Compania susține clar că țigările cauzează riscuri majore la adresa sănătății și că singura modalitate prin care acestea pot fi evitate este renunțarea la fumat. BAT îi încurajează pe cei care continuă să fumeze să facă trecerea complet la alternative cu risc redus dovedit științific*. Pentru a realiza acest lucru, BAT se transformă într-o afacere cu multiple categorii de bunuri de larg consum, centrată cu adevărat pe consumatori.

Obiectivul BAT este ca 50 de milioane de consumatori să aleagă produsele sale care nu implică arderea tutunului până în 2030 și de a genera venituri de 5 miliarde de lire sterline din noile categorii până în 2025. BAT și-a stabilit o serie de obiective ambițioase de sustenabilitate, precum neutralitatea emisiilor de carbon pentru Scopurile 1 și 2 până în 2030, eliminarea utilizării plasticului de unică folosință non-necesar și realizarea tuturor ambalajelor din plastic reutilizabil, reciclabil sau compostabil până în 2025.

BAT are peste 50.000 de angajați. Grupul BAT a generat venituri de 27,65 miliarde de lire sterline în 2022 și un profit din operațiuni de 10,52 miliarde lire sterline.

Portofoliul strategic al companiei include mărcile sale globale de țigarete și o categorie tot mai largă de produse cu risc redus* din tutun și nicotină, precum și produse tradiționale din tutun care nu implică ardere. Portofoliul include produse precum țigări electronice, produse de încălzire a tutunului, produse moderne pentru uz oral, inclusiv produse cu nicotină pentru uz oral fără tutun, precum și produse orale tradiționale, cum ar fi snus și snuff umed. În 2022, 22,5 milioane de consumatori au ales noile categorii de produse BAT care nu implică arderea tutunului, o creștere de 4,2 milioane față de anul precedent.

*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completa de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependența.

