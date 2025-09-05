Creștem frumos împreună – Povestea Școlii Românești din Terni

Școala Românească din Terni, proiect al asociației Fiore Blu APS, a devenit un reper educațional și cultural pentru comunitatea românească din Umbria, oferind cursuri și activități pe tot parcursul anului. Prin programe dedicate limbii, culturii și identității, școala contribuie la formarea unor generații bilingve armonioase, care își păstrează rădăcinile și se integrează în același timp în societatea italiană.

Într-o clădire din inima orașului, vocile copiilor se împletesc în cântece, povești și jocuri care poartă amprenta limbii române. Este locul unde Școala Românească din Terni își desfășoară activitatea, o inițiativă care a prins rădăcini în comunitatea românească din Umbria și care, din 2022, funcționează ca proiect distinct al asociației Fiore Blu APS. Povestea acestei școli este însă mult mai veche și are în spate ani de voluntariat, perseverență și dragoste pentru educație și identitate culturală.

Rădăcini în comunitate

Primele activități dedicate copiilor români din Terni au început în 2007, prin asociația Floare albastră. Erau inițiative modeste, menite să creeze un spațiu de întâlnire, joc și învățare pentru cei mici, aflați departe de România și expuși riscului de a se îndepărta de limba maternă. Din 2008, asociația s-a formalizat și a dezvoltat programe cu impact în educație, cultură și integrare socială. De la ateliere de pictură pe sticlă și cluburi pentru copii, la centre culturale și evenimente publice, s-a construit o tradiție educativă ce a culminat cu înființarea Școlii Românești din Terni.

Un moment de referință a avut loc în 2023, când, prin sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DPRP), școala a obținut un spațiu exclusiv pentru activități educaționale. Această etapă a oferit stabilitate și continuitate, condiții esențiale pentru dezvoltarea unor proiecte dedicate copiilor.

O școală pentru toți copiii

Școala Românească din Terni lucrează în prezent cu copii între 3 și 18 ani, dar activitățile ei sunt deschise și altor naționalități. Accentul nu cade doar pe predarea limbii române, ci pe promovarea identității, a interculturalității și a respectului pentru rădăcini. Copiii italieni sau de alte origini participă la cursurile de pictură, scriere creativă sau la activitățile culturale, limba română devenind astfel un instrument de dialog și cunoaștere reciprocă.

Activitățile se desfășoară pe tot parcursul anului, nu doar în perioada de finanțare. În afara acesteia, programul continuă prin voluntariat. Această implicare constantă a menținut coerența și a oferit copiilor un cadru educativ stabil, chiar și în momente dificile.

Între două sisteme educaționale

Școala Românească din Terni se integrează într-un context educațional mai larg, care include atât sistemul italian, cât și cursurile de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR) implementate cu sprijinul Institutului Limbii Române. Această dublă apartenență oferă o perspectivă complexă asupra nevoilor copiilor bilingvi, care își construiesc identitatea la intersecția a două culturi. Pentru mulți dintre ei, școala reprezintă primul spațiu unde aud limba română în afara familiei și locul unde se simt parte a unei comunități unite.

O asociație cu tradiție și vizibilitate

Asociația Fiore Blu APS, cunoscută inițial sub numele Floare albastră, are o istorie de aproape două decenii. Programele derulate au acoperit domenii variate: educație, cultură, comunicare și asistență socială. „Patria mea e limba română” a stat la baza implementării cursurilor LCCR în regiune, a cluburilor pentru copii și a atelierelor culturale. Programul „Cartea de noblețe a unui popor european” a adus literatura și arta românească în instituții locale, în timp ce „Informează comunitatea!” a devenit un canal de sprijin și informare pentru românii din Terni. Evenimentele și colaborările interculturale au consolidat imaginea asociației ca un partener de încredere pentru instituțiile italiene.

Obiective pe termen lung

Școala Românească din Terni funcționează sub motto-ul „Creștem frumos împreună”. Viziunea ei depășește predarea limbii române și urmărește formarea viitorului adult conștient de identitatea sa culturală și etnică. Obiectivele includ dezvoltarea capacității de autoeducație, accesul la surse academice verificate și evitarea conținuturilor manipulative. Spațiul educațional este gândit să fie stimulant și permanent, să favorizeze colaborarea dintre părinți și profesori, să stimuleze curiozitatea pentru valorile românești și să dezvolte strategii didactice moderne, inclusiv prin conținuturi digitale.

Educația bilingvă este privită ca o oportunitate, iar copiii cu dublă identitate sunt încurajați să își construiască o personalitate armonioasă, respectând și promovând valorile ambelor culturi.

Activități care dau viață limbii române

Programele școlii includ cursuri de pictură tematică, ateliere de scriere creativă și expoziții finale. În 2025 este planificată publicarea unui volum de proză scris de copii, ca premiu pentru participarea la Editoria Sociale. Astfel, limba română devine nu doar un instrument de învățare, ci și o formă de expresie artistică și personală.

Colaborarea constantă cu instituțiile locale și cu ONG-urile italiene contribuie la integrarea copiilor și dă vizibilitate comunității românești. Școala reprezintă un spațiu de întâlnire interculturală, în care apartenența la România și deschiderea către Italia se îmbină armonios.

Un viitor construit pe solidaritate

Provocările legate de resurse și necesitatea voluntariatului permanent nu au împiedicat consolidarea Școlii Românești din Terni ca reper educațional și comunitar. Solidaritatea părinților, a voluntarilor și a cadrelor didactice asigură continuitatea proiectului. Investiția în educație este privită ca o investiție în viitorul copiilor, iar școala a devenit locul unde generațiile bilingve cresc armonios, păstrându-și rădăcinile și identitatea.

Povestea Școlii Românești din Terni reflectă forța unei comunități care și-a asumat rolul de a transmite mai departe limba și cultura română. Este o lecție despre perseverență, solidaritate și iubire pentru patrimoniul identitar, scrisă zi de zi în inimile copiilor care, departe de România, descoperă bucuria de a spune: „Patria mea e limba română”.

Material realizat pe baza informațiilor puse la dispoziție de Gina Dumitriu, profesor de limba română și coordonator al Școlii Românești.

Sursă imagini: Școala Românească din Terni

