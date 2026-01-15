€ 5.0891
Craiova rămâne din nou fără căldură. Avarie majoră pe rețeaua de termoficare
Data actualizării: 21:55 15 Ian 2026 | Data publicării: 21:55 15 Ian 2026

Craiova rămâne din nou fără căldură. Avarie majoră pe rețeaua de termoficare
Autor: Dana Mihai

calorifere calorifere/Agerpres

Locuitorii municipiului Craiova au rămas, joi, din nou fără căldură pentru cel puţin 24 de ore.

 

Locuitorii municipiului Craiova au rămas, joi, din nou fără căldură pentru cel puţin 24 de ore, după ce a apărut o nouă avarie pe reţeaua primară de termoficare a oraşului în zona centrală - zona Hotel Ramada.

Avarie în zona centrală a orașului

Potrivit Societăţii Electrocentrale Craiova, se opreşte furnizarea de agent termic, până în data de 16.01.2026 ora 15.30, în peste 40 de puncte termice, adică aproape întreg municipiul Craiova racordat la reţeaua centralizată de termoficare.

"Vor fi afectaţi consumatorii arondaţi punctelor termice: PT 4, 2, 5, 11, 3, 1, 20, 21, 17, 15 Brazda lui Novac PT P.Unirii, PT Vasile Conta, PT Romul, PT Patria, PT Revoluţiei, PT 15, 13, 14, 11, 8, 9, 5, 12, 7, 6 Calea Bucureşti, PT Horia, PT Mihai Viteazul, PT Filarmonica, PT Horezu, PT 23 August, PT 1, 2, 3, 4 1 Mai, PT 1, 2 Romanescu", informează Societatea Electrocentrale Craiova.

Citește și: Gerul și avariile lasă oamenii fără căldură. Încălzirea cu aragazul, un mare pericol: Poate fi fatal

De menţionat că este a patra oară în acest an când municipiul Craiova rămâne fără căldură din cauza avariilor la reţeaua primară de termoficare, ultima fiind remediată în urmă cu numai o zi.

