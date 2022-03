UPDATE: Prima reacţie de la Guvern / Preşedintele Asociaţiei Benzinarilor Particulari din România: S-a scumpit unde a mers şmecheria

UPDATE 3: Ion Tache, preşedintele Asociaţiei Benzinarilor Particulari din România, a avut o reacţie tranşantă.

"Nu în toate zonele au crescut preţurile, ci doar unde şmecheria a mers. S-a lansat un zvon că nu va mai exista benzină pe piaţă şi că barilul va ajunge la 300 de dolari, cum au spus ruşii. Barilul e la 134 de dolari şi nu justifică preţul acesta. Ca preţul să fie 10 lei pe litru, barilul trebuie să fie peste 180 de dolari. Cineva a lansat disperarea, ea a prins, cetăţenii s-au panicat şi s-au aşezat la cozi. Cred că Consiliul Concurenţei trebuie să îşi intre în atribuţii. Ministrul Energiei a anunţat că există stocuri suficiente, ca să nu se creeze panică. Cei care cresc preţurile atât de mult, nejustificat, ar trebui sancţionaţi cumva, guvernanţii trebuie să găsească o metodă să stopeze fenomenul", a declarat Ion Tache la România TV.

UPDATE 2: Guvernul României a anunţat că nu sunt probleme cu stocurile de carburanţi.

"România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!", a scris ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook.

UPDATE: Sunt cozi uriaşe în toată ţara la benzinării. Cititori DC NEWS ne-au informat că în Buftea, la câţiva kilometri de Bucureşti, sunt sute de maşini care stau la coadă pentru a alimenta, în timp ce pe grupurile dedicate şoferilor din ţară au apărut deja fotografii cu cozile kilometrice.

Spre exemplu, la Galaţi nu mai există benzinărie la care să nu fie coadă, iar internauţii spun în comentarii că stau la cozi pentru că de mâine carburanţii ar urma să se scumpească.

- ştirea iniţială -

Europarlamentarul Rareş Bogdan spune, însă, că situaţiile unde preţul la pompă a sărit de 11 lei sunt izolate, şi îi roagă pe români să nu intre în panică.

"Nu intrați în panică! Deși prețurile la carburanți sunt inacceptabil de mari la tot ce depășește 6 lei, ce s-a întâmplat la câteva stații Mol din Bihor și un mic operator privat reprezintă cazuri izolate. Nu este o realitate generală care să vă facă să intrați în panică! Situația de la granița de Vest a României, nici acolo peste tot, este generată de raționalizarea consumului în Ungaria, unde stațiile de benzină nu mai stau deschise decât 4 ore pe zi. Prețurile sunt, 7.60, 7.80, respectiv 7.99, NU au sărit de 8 lei, nicidecum nu au ajuns la 11 lei, respectiv la 11.20 decât în câteva stații din rețeaua Mol din Bihor si la un operator privat mic, cu doar 2 stații aflate pe graniță.

Vă rog din suflet, fiți responsabili, NU intrați în panică! Aveți incredere! România este protejată și sigura. Nu întrați în jocul celor care doresc destabilizarea României!", a scris Rareş Bogdan pe Facebook.

„Atac complex” la Rompetrol. Oamenii au spus că nu au găsit benzină la pompă

Mai mulți cititori DC News ne-au semnalat că luni dimineață, venind din Constanța către București pe Autostrada Soarelui, nu au găsit benzină la pompă.

Acum, situația s-a rezolvat, spun reprezentanții companiei Rompetrol.

Compania Rompetrol a fost ținta unui „atac cibernetic complex” care a avut impact asupra unor servicii, anunță Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), care a fost notificat de companie.

Pentru protejarea datelor, compania a sistat temporar funcționarea site-urilor și a serviciului Fill&Go, atât pentru flote, cât și pentru persoanele fizice. Activitatea rafinăriei Petromidia nu este afectată, iar activitatea benzinăriilor Rompetrol se desfășoară normal, clienții având la dispoziție opțiunea plății în numerar sau prin card bancar, transmite DNSC.

Echipa Directoratului se află în contact permanent cu organizația afectată pentru remedierea problemei, oferind asistența necesară în acest caz.

„În cursul acestei nopţi, Rompetrol s-a confruntat cu un atac cibernetic complex. Suntem în permanentă legătură cu Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi împreună depunem toate eforturile pentru rezolvarea situaţiei. Pentru protejarea datelor, compania a sistat temporar funcţionarea site-urilor şi a serviciului Fill&Go, atât pentru flote, cât şi pentru persoanele fizice”, se arată într-un comunicat al companiei Rompetrol.

